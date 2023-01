Sherlock, la serie di BBC avrà una nuova stagione solo se torneranno gli attori protagonisti

La serie firmata BBC Sherlock avrà una nuova stagione solo se gli attori protagonisti, Cumberbatch e Freeman torneranno sul set.

A dichiararlo è proprio lo showrunner della serie, Stephen Moffat, che vuole i due attori presenti sul set dell’ipotetica nuova stagione.

Sherlock, la nuova stagione si farà ma solo se torneranno gli attori protagonisti

Stephen Moffat, showrunner della serie firmata BBC Sherlock, ha intenzione di scrivere una nuova stagione dell’acclamata serie TV ma ad una sola condizione: dovranno tornare sul set i due attori protagonisti, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Quindi sì, è probabile che una nuova stagione della serie basata sui romanzi di Arthur Conan Doyle ci sarà, ma lo showrunner ha dichiarato che non dipende da lui. O per meglio dire, la decisione non spetta solo a lui. Moffatt ha affermato di voler scrivere una nuova stagione ma non ha la certezza che gli attori protagonisti, Martin Freeman e Benedict Cumberbatch, ci saranno.

Il co-produttore di Sherlock ripete per la milionesima volta di non essere lui a non voler dare ai tantissimi fan della popolare serie un altra stagione basata sulle avventure di Sherlock Holmes e il suo fidatissimo dottor Watson. Moffatt ha parlato apertamente e ha detto chiaramente di voler scrivere un nuovo capitolo della serie ma ad una condizione soltanto, ovvero Benedict Cumberbatch, l’attore protagonista, dovrà essere presente sul set insieme al suo co-protagonista Martin Freeman e far tornare in scena l’amata coppia Holmes e Watson.

La serie del 2010 è stata ideata per la BBC da appunto Steven Moffat insieme a Marc Gatiss, i due si sono ispirati agli iconici personaggi di Arthur Conan Doyle, autore di romanzi. Ad interpretare Sherlock Holmes nella serie è Benedict Cumberbatch e ad affiancarlo nei panni di Watson è Martin Freeman. Sherlock è una serie composta da quattro stagioni ognuna composta da soli tre episodi, senza contare però gli speciali. Moffat durante un’intervista per il Deadline, magazine statunitense, dichiara:

“Al momento sono impegnati con cose più grandi. Ma Martin, Benedict… Per favore, tornate da noi?”

Durante l’intervista Moffat procede ammettendo che se fosse per lui tornerebbe anche domani a scrivere le nuove avventure dell’iconica coppia, se fosse certo però del ritorno dei due attori. Freeman e Cumberbatch sono ormai da anni impegnati con i progetti dell’MCU, uno vestendo i panni dell’ormai amato Doctor Strange e l’altro quelli di Everett Rose. La speranza però che per loro ci sia ancora un posto per qualche apparizione nei pressi di Baker Street anima i cuori dei fan di Sherlock. La serie TV dedicata alla coppia più famosa di investigatori è riuscita a creare un enorme community e fanbase, tanto che il creatore e showrunner viene letteralmente e costantemente assillato dalle svariate richieste da parte dei fan di continuare con la serie.