“Lipstick effect”, secondo gli economisti tedeschi non è un buon segno

Gli economisti tedeschi hanno notato un fenomeno sociale che normalmente si presenta in periodi di grande crisi economica; si tratta del “Lipstick effect”. Vediamo di cosa si tratta.

Il rossetto è da sempre uno dei dettagli preferiti da chi ama truccarsi, ne esistono di tanti tipi, marche e colori e molte persone non riescono ad uscire senza. La centralità del rossetto nei look delle persone in realtà, secondo alcuni economisti tedeschi può essere collegato ad un fenomeno sociale ed economico.

Questo si chiama il lipstick effect, ossia la tendenza della popolazione ad acquistare maggiormente rossetti durante periodi di profonda crisi economica.

Il lipstick effect studiato dagli economisti tedeschi

Durante il 2022, in cui l’intera popolazione mondiale e in particolare europea è stata esposta a periodi di profonda crisi e incertezza, a quanto pare in Germania la vendita di rossetti ha avuto di una crescita pari al 16%.

Nel 2022 infatti i rossetti venduti all’interno del paese sarebbero circa otto milioni rispetto ai sei milioni del 2021. La crescita esorbitante della vendita di questi prodotti di cosmetica, secondo alcuni economisti tedeschi viene ricondotta al cosiddetto “lipstick effect”.

L’effetto rossetto consisterebbe nel fatto che in periodi di crisi economica e povertà, la popolazione preferisce concedersi maggiormente qualche piccolo piacere personale, come l’acquisto di prodotti di bellezza.

Infatti secondo le statistiche, mentre le donne preferiscono acquistare maggiormente rossetti, gli uomini si concentrano nell’acquisto di profumi.

Dunque questo fenomeno non è altro che il sintomo del verificarsi di una crisi.

La ciclicità dell’evento

Gli economisti tedeschi hanno dunque analizzato questo fenomeno, identificandolo come “lipstick effect”.

“Chi non riesce a comprarsi un’auto o una casa, si concede un piccolo lusso nella vita quotidiana: gli uomini comprano più profumi, le donne più spesso un rossetto”.

Ha spiegato Tagesspiegel.

Inoltre a quanto pare il lipstick effect si è verificato anche in altri periodi storici non proprio felici e caratterizzati da profonde crisi economiche.

Per esempio nel 2005 l’economia tedesca precipitò vertiginosamente e al contrario la vendita di rossetti esplose. Lo stesso accadde nel 2001 dopo la caduta delle Torri gemelle.

Vero è che durante l’anno appena terminato, la crescita delle vendite di rossetti e prodotti cosmetici, potrebbe essere ricondotta anche alla pandemia e alle numerose quarantene a cui la gente è stata esposta. Elementi che hanno fatto sorgere un’irrefrenabile voglia di uscire e vedersi belli.