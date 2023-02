Sharon Stone in lutto: è morto il fratello Patrick

La diva Sharon Stone è in lutto per la perdita del fratello Patrick Joseph, scomparso a 57 anni domenica scorsa.

Sui social ha scritto poche parole a commento di una foto che li ritrae insieme.

Morto il fratello di Sharon Stone

L’attrice Sharon Stone aveva un fratello minore a cui era legatissima. Si chiamava Patrick Joseph ed è morto domenica scorsa in Pennsylvania per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca di cui soffriva da tempo.

“Rip, rest in peace”

con queste poche parole l’interprete di Basic Instinct ha commentato una foto che ha pubblicato sui social, dove è abbracciata al fratello.

La notizia della morte è stata diffusa dal sito TMZ ma non abbiamo molti dettagli in merito, non è chiaro infatti se l’uomo sia stato trasportato in ospedale oppure sia morto in casa e quindi il suo corpo sia stato trovato all’interno della sua abitazione.

Oltre al post, la Stone ha pubblicato anche una breve clip dove conferma fra le lacrime di aver perso il fratello. Visibilmente sconvolta ha ringraziato tutti coloro che le hanno mostrato solidarietà.

“vi ringrazio per l’amre e il sostegno e la mia famiglia apprezza tutte le vostre condoglianze. grazie”.

Chi era Patrick Joseph

In confronto alla sorella maggiore, che abbiamo apprezzato in tantissimi film ed eventi, il fratello si è sempre mosso dietro le quinte sebbene fosse una colonna portante nella vita della diva hollywoodiana.

Il 57enne lascia la moglie Tasha e i due figli Hunter e Cailee. Negli ultimi anni i fratelli avevano dovuto affrontare una grande perdita e questo li aveva uniti ma aveva molto provato le condizioni di salute già fragili dell’uomo.

Sharon Stone ha chiesto ai suoi 3,6 milioni di follower di continuare ad essere gentili con lei perché sta attraversando un periodo molto difficile dove la perdita del fratello rappresenta l’amara ciliegina sulla torta.

L’altro trauma a cui fa riferimento l’attrice è la morte di River, figlio del fratello e morto per un’insufficienza d’organo a soli 11 mesi. All’epoca aveva chiesto ai suoi fan di pregare per lui e prima che morisse si era sfogata scrivendo sui social:

“abbiamo bisogno di un miracolo”.

Ancora, durante il Covid l’attrice ha perso quella che ha definito la nonna adottiva, Eileen e anche la sua madrina.

Per l’immensa perdita della Stone, sono arrivati messaggi di cordoglio da tantissimi colleghi come John Travolta, Andie MacDowell e Michelle Pfeiffer.