Ecco la farina con insetti, questa marca conterrebbe il 100% di cavallette

Negli ultimi tempi si sente spesso parlare delle cosiddette farine di insetti. Tu le hai mai provate? Se la risposta è no, presta attenzione a quando fai la spesa: questa marca contiene il 100% di cavallette.

Che cos’è la farina di insetti

Da ormai un po’ di tempo si parla degli insetti come di una fonte proteica, di un nuovo alimento da far entrare di pieno diritto sugli scaffali alimentari. Sia l’Unione Europea che le varie organizzazioni internazionali che hanno mani e interessi nel settore alimentare, hanno iniziato già a sviluppare alcune politiche che consentano agli insetti di entrare ufficialmente a far parte della nostra tavola.

Se fino ad ora hai sempre consumato le farine tradizionali o al più quelle alternative come la farina di grano, di farro, di riso o di grano saraceno, sappi che ora sugli scaffali potresti trovare anche la farina di insetti.

Nei hai mai sentito parlare? A differenza di quanto si possa pensare, l’allevamento degli insetti è un’alternativa davvero ecologica che consente la produzione di alimenti ricchi in proteine.

Tanti sono i vantaggi nella realizzazione di una farina di questo genere. Per esempio, l’emissione dei gas di serra è trascurabile rispetto a quella generata da altri animali da allevamento.

In secondo luogo, gli insetti hanno un metabolismo molto veloce: pensate che l’insetto produce 1,7 kg di cibo per ogni kg di cibo che gli viene fornito. L’allevamento poi degli insetti permette anche un risparmio di acqua dato che la quantità di acqua necessaria per la produzione di un kg di proteine è 5 volte inferiore rispetto a quella necessaria per produrre, in ugual quantità, ad esempio, la carne bovina.

Per non parlare poi della questione rifiuti: allevare gli insetti richiede materiale riutilizzabile o riciclabile, stesso discorso anche per pulirli e disinfettarli. Insomma, ci sono tanti vantaggi nell’acquistare la farina di insetti, non soltanto nutrizionali ma anche ambientali.

Qual è la marca che contiene il 100% di cavallette

Gli esperti del settore alimentare ma anche l’Unione Europea e le organizzazioni che si occupano di sviluppare politiche alimentari, ne sono sempre più convinti: la farina con insetti o di insetti si può considerare una vera e propria alternativa sostenibile alla produzione di generi alimentari ricchi in proteine.

I vantaggi, quelli che abbiamo indicato sopra, sono davvero tantissimi. Per non parlare poi dei benefici nutrizionali. La farina di insetti è ricca di proteine, nobili e migliori rispetto a quelle fornite per esempio da carne e pesce.

Anche i grassi contenuti negli insetti sono quelli “sani”. Per quanto riguarda invece le vitamine, anche la quantità presente negli insetti è davvero elevata e arriva a superare dieci volte la quantità di vitamine che sono fornite per esempio da carne e pesce.

Inoltre gli insetti sono fonte di micronutrienti necessari per il corpo come per esempio magnesio, ferro, vitamine del gruppo B, zinco, rame e potassio. Questa farina si presenta poi come un’ottima alternativa per chi è intollerante al glutine perché chiaramente l’insetto non ne contiene.

Insomma, i benefici e i vantaggi sono davvero tanti. Se non hai mai sentito parlare di farina di insetti, con questo contributo allargherai i tuoi orizzonti. Sai che questa tipologia di farinaceo è presente anche nei nostri supermercati?

In particolare c’è una marca che la vende, specificando che essa è composta dal 100% di cavallette. Curiosi di scoprire a quale stiamo facendo riferimento? Il prodotto in questione è Kreca – Farina di cavallette.

Questa nota azienda ha già sperimentato la produzione di farine con vari insetti: non c’è soltanto quella contenente cavallette ma addirittura la farina di Grillo al 100% pura. Sia il primo che il secondo prodotto menzionato, hanno un alto contenuto proteico e un basso quantitativo di carboidrati.

Il prodotto Kreca, tra l’altro, è privo di lattosio, zucchero e glutine e quindi è perfetto anche per chi segue la linea gluten free oppure per chi è intollerante al lattosio. Perfetta per realizzare pane, pizze e focacce ma anche biscotti, è davvero un prodotto super versatile.