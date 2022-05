“Sfigurata”, la Regina Elisabetta appare in pubblico: neanche i sudditi la riconoscono | FOTO

By

La Regina Elisabetta preoccupa tutti. La monarca inglese apparire in pubblico ma è irriconoscibile. I sudditi sono preoccupati per lei. Ecco che cosa sta succedendo alla sovrana più longeva della storia.

La monarca inglese preoccupa il Regno Unito e il mondo. La Regina Elisabetta appare ‘sfigurata’, neanche i suoi sudditi sono in grado di riconoscerla. Che cosa le sta succedendo? Scopriamolo.

La Regina Elisabetta preoccupa il mondo

Ha da poco compiuto 96 anni la monarca più longeva della storia del mondo e della storica dinastia dei Windsor. Lei che da ben 70 anni è reggente del trono di Inghilterra, continua a essere per i suoi sudditi e per la Royal Family il punto di riferimento principale.

Tuttavia, ultimamente, non arrivano buone notizie da Buckingham Palace: Queen Elizabeth preoccupa non soltanto i membri del suo entourage elisabettiano ma anche i sudditi del Regno Unito e del mondo intero.

La mamma del principe Carlo non sta bene e durante una sua apparizione in pubblico è apparsa completamente irriconoscibile. La Regina Elisabetta sembra un’altra persona. La sua incredibile trasformazione ha scioccato tutti, persino i sudditi della nazione inglese hanno avuto difficoltà a riconoscerla.

Ma che cosa sta succedendo alla monarca inglese? Corre veloce la preoccupazione per la rappresentante più importante della Royal Family.

Queen Elizabeth ‘sfigurata’, sudditi in ansia

La Regina Elisabetta si mostra in pubblico e appare irriconoscibile. Dopo un periodo di pausa, lontana dagli impegni istituzionali e di corte per via di alcuni problemi di salute che le hanno impedito di partecipare attivamente alla vita della nazione e di assolvere al suo ruolo di regnante, la mamma del principe Carlo si è mostrata nuovamente al cospetto dei suoi sudditi.

L’occasione è stata il Gallop Through History, uno show organizzato a Windsor e che inaugura il Giubileo di Platino che celebra i 70 anni di reggenza della Regina Elisabetta. 5000 spettatori, 1300 artisti, 75 musicisti e un coro di bambini hanno preso parte all’evento che ha aperto il Giubileo di Platino.

Tutto è stato davvero memorabile. Tra gli ospiti d’eccezione che hanno partecipato al grande evento anche Helen Mirren e addirittura Tom Cruise. La Regina però preoccupa tutti. Il suo viso appare stanco, debilitato, scavato: la sovrana sembra sfigurata.

Questa è l’opinione che prevale sui social. Il popolo del web è preoccupato che la monarca inglese non stia davvero bene e che i segni di una malattia ormai stiano diventando evidenti.

Queen Elizabeth è completamente diversa rispetto a qualche mese fa. L’incredibile trasformazione ha scioccato davvero tutti. La Royal Family sta nascondendo qualcosa ai sudditi e al mondo? La Regina Elisabetta sta davvero bene come i componenti della famiglia reale vogliono far credere? Il suo volto parla chiaro: qualcosa purtroppo non quadra.