Sfera Ebbasta annuncia il docu-film: “Famoso – The Movie”

Nelle ultime settimane, complici una serie di affissioni in giro per Milano e alcuni post su Instagram, sembrava imminente il ritorno sulla scena musicale di Sfera Ebbasta. Il rapper non si è fatto ulteriormente attendere e nei giorni scorsi ha annunciato che Famoso, il suo nuovo album di inediti, arriverà sul mercato discografico il prossimo 20 novembre. Il disco di Sfera Ebbasta, composto da 12 tracce, comprende una lunga lista di collaborazioni nazionali e internazionali. Saranno presenti, tra i tanti: Marracash, Guè Pequeno, Offset, J Balvin e Future.

“Famoso – The Movie” arriva su Amazon Prime Video

Ma non è tutto. Il prossimo 27 ottobre uscirà su Amazon Prime Video il primo docu-film sul nuovo progetto e sulla carriera del rapper di Cinisello Balsamo. Diretto da Pepsy Romanoff, co-prodotto da Maurizio Vassalo e prodotto da Island Records / Universal Music Italia, “Famoso – The Movie” sarà distribuito in tutto il mondo, in 5 lingue.

Il lungometraggio sarà un vero e proprio biopic che ripercorrerà la carriera di Sfera Ebbasta, dal suo esordio con il disco XDVR, pubblicato nel 2015 con il compagno di sempre, il produttore Charlie Charles, alla realizzazione del suo ultimo lavoro. A tutto questo faranno da cornice le opinioni e i commenti di alcuni colleghi, addetti ai lavori e amici, tra cui Marracash, Shablo e Steve Aoki.

Famoso arriva a due anni da Rockstar, album che nel 2018 ha definitivamente consacrato Sfera Ebbasta come uno degli artisti più importanti e rappresentativi della scena urban italiana. Il film offrirà a fan e curiosi anche la possibilità concreta di conoscere più a fondo Gionata Boschetti (vero nome dell’artista, ndr.), il ragazzo nato nel 1992 a Sesto San Giovanni che sta dietro il personaggio di Sfera.