Serie B, la finale playoff sarà tra Frosinone e Spezia

Mentre Crotone e Benevento si stanno preparando al prossimo campionato di Serie A, Frosinone, Cittadella, Chievo, Spezia, Pordenone e Empoli si sono date battaglia per salire nella massima serie. In piedi al momento, sono rimaste solo due squadre: il Frosinone di Alessandro Nesta e lo Spezia di Vincenzo Italiano. Le due squadre si giocheranno tutto in 180’.

La cavalcata del Frosinone

Passare da favorita per il secondo posto a possibile vittima di lusso del primo turno dei playoff, e poi nuovamente a favorita per la conquista della Serie A. È stata questa la storia del Frosinone, che dopo aver ribaltato il risultato della gara di andata contro il Cittadella, grazie al goal di Camillo Ciano all’ultimo respiro, è riuscita a ribaltare anche lo svantaggio di uno a zero rimediato contro il Pordenone tra le mura amiche. Al Frosinone sono bastati quindici minuti: al 7’ Camillo Ciano ha aperto i giochi, e al 15’ Andrija Novakovich li ha chiusi. Da lì la squadra di Nesta è riuscita a reggere fino al fischio finale, che ha permesso ai ciociari di arrivare in finale.

…E quella de la Spezia

Arrivata ai playoff dopo essersi piazzata al terzo posto, la squadra di Vincenzo Italiano ha rischiato di uscire al secondo turno dei playoff, contro il Chievo Verona, perdendo per 2 a 0 nella gara di andata. Tra le mura amiche però, la Spezia è riuscita a imporsi con il risultato di 3 a 1, e guadagnarsi la finale grazie al miglior piazzamento in classifica. Vantaggio di cui la squadra di Vincenzo Italiano potrà usufruire anche con il Frosinone, in caso di parità dopo la gara di andata e quella di ritorno.

