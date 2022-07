Sergio Mattarella si dirigerà in Mozambico e Zambia per trattare temi quali il gas e la cooperazione. Ecco il programma completo.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà in Mozambico e in Zambia. La missione metterà sul banco delle argomentazioni temi quali la cooperazione e il gas. Il Capo dello Stato volerà in Mozambico dal 4 al 6 luglio, mentre in Zambia dal 6 all’8 luglio 2022.

Ecco il programma delle due visite nei due Paesi dell’Africa.

Sergio Mattarella in visita in Mozambico e Zambia

Sergio Mattarella ha in programma due viaggi istituzionali in Mozambico e Zambia. Il Capo dello Stato italiano si recherà in questi due paesi dell’Africa per discutere di gas e di cooperazione internazionale. Dal 4 al 6 luglio 2022, il presidente della repubblica volerà i Mozambico, mentre dal 6 all’8 luglio 2022, si troverà, invece, in Zambia, per poi ritornare a Roma.

I temi da trattare sono vari: si spazierà, infatti, dalla cooperazione economica e culturale, fino poi a trattare tematiche legate alla pace, all’energia e alla stabilità. Si tratta, dunque, di due appuntamenti importanti che porranno l’accento su temi di grande attualità, sia sul piano politico che su quello economico.

Il programma in Mozambico

In Mozambico esistono diverse aziende italiane: tra queste, possiamo citare ENI, Saipem CMC, Nuovo Pignone e Bonatti. Nel 2021, il paese africano si è classificato al terzo posto per le importazioni italiane in Africa sub-sahariana.

Il Mozambico, dunque, è uno dei partner più importanti dell’Italia: un Paese che, per dimensioni, è due volte e mezzo più grande dello Stivale, con 30 milioni di abitanti, con il quale l’Italia ha siglato un accordo di pace nel 1992.

In questo Paese, il Capo dello Stato visiterà il centro Dream, gestito dalla comunità di Sant’Egidio a Zimpeto, in cui opera al fine di migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Martedì ci sarà il primo appuntamento al Palazzo della Presidenza della Repubblica, dove Mattarella sarà accolto da Filipe Jacinto Nyusi, presidente del Mozambico.

Seguirà, poi, la Cerimonia di firma dell’Accordo Triennale di Cooperazione allo Sviluppo. Mattarella, poi, omaggerà il Monumento agli Eroi Mozambicani. Poi, ci sarà il pranzo al Palazzo di Ponta Vermelha. Il giorno dopo, Mattarella visiterà l’Assemblea della Repubblica e la Cattedrale, per poi terminare con l’incontro con una rappresentanza della collettività italiana.

Il programma dell’incontro in Zambia

Dopo il Mozambico, il presidente si recherà in Zambia. Il Capo dello Stato farà visita al Palazzo Presidenziale dove sarà accolto da Hakinde Hichilema, presidente della repubblica. Mattarella, poi, si sposterà alla Scuola italiana di Lusaka, per poi incontrare la rappresentanza della collettività italiana.

Al palazzo presidenziale, poi, ci sarà la colazione offerta dal presidente. Sarà effettuata, poi, una visita all’Assemblea Parlamentare e al Museo Nazionale di Lusaka.