Serena Williams termina il suo viaggio, vince Tomljanovic in tre set

Finisce dopo 27 anni di trionfi la carriera di Serena Williams, la tennista americana viene sconfitta da una grandissima Alja Tomljanovic e saluta il mondo del tennis tra le lacrime, a lei il ringraziamento di tutti gli sportivi per una carriera ricca di successi e vittorie.



Finisce con una sconfitta la strepitosa carriera di Serena Williams che a New York cade sotto i colpi di un’ottima Alja Tomljanovic che gioca una delle migliori partite della carriera ed elimina la tennista più forte della storia del tennis.

Tante lacrime ed emozioni per Serena Williams che si lascia andare in un pianto liberatorio ammettendo come dentro di lei ci siano tante emozioni che vanno dalla gioia per la carriera fatta al dolore per dover lasciare questo meraviglioso sport.

Indipendentemente dal tifo la carriera di Serena Williams è stata un regalo per tutti i tifosi del tennis, in questi 27 anni l’americana è riuscita a farsi amare non soltanto per il talento ma anche per la professionalità sempre mostrata.

Ciao Serena Williams, grazie di tutto!

E’ arrivato il momento dei saluti, Serena Williams lascia ufficialmente il tennis giocato con la sconfitta rimediata al terzo turno degli US Open di fronte ad un’ottima Alja Tomljanovic che supera il turno ed accede alla seconda settimana a New York con pieno merito.

Finisce 7/5,6/7,6/1 per la tennista australiana che riesce nell’impresa di superare la super campionessa in un match giocato perfettamente dal punto di vista tattico.

Tutte le storie, anche le più belle, sono destinate a finire e la carriera di Serena è stata ricca di successi.

L’americana chiude il suo percorso con 23 titoli del grande slam (record assoluto tra maschile e femminile) ed una percentuale di vittorie in match ufficiali che supera l’80%.

Tanti i messaggi di ringraziamento sui social con Rafael Nadal che è stato uno dei primi a salutare pubblicamente l’americana ringraziandola per quanto fatto nella sua meravigliosa carriera.

Per circa 15 stagioni Serena Williams è stata letteralmente dominante all’interno del circuito WTA riuscendo ad imporre il proprio gioco in tutte le superfici e contro tutti i tipi di avversari.

Ora vedremo quale sarà il futuro dell’ex numero 1 del ranking WTA, a lei va il grande in bocca al lupo di tutto il mondo dello sport.

Svanito il sogno di chiudere la carriera con la vittoria degli US Open ora per l’americana viene un futuro pieno di incognite ma con la consapevolezza di aver scritto la storia del tennis.