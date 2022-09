Incredibile aumento in busta paga, 4000€ in più sul conto: a chi spettano

L’aumento in busta paga previsto arriva sino a 4.000 euro e spetta ad alcuni lavoratori. Una buona notizia in un mondo di crisi e domande senza risposta.

Non ci sono solo brutte notizie per i lavoratori, in un contesto attuale che sembra portare a sola crisi e richiesta di bonus del Governo. Alcune categorie di persone potranno ricevere sino a 4.000 euro di aumento in busta paga, da qui a fine anno. Una bellissima news che aiuterà ad affrontare in nuovo anno – tra aumenti e inflazione alle stelle – in maniera completamente diversa.

Buste paga, tra crisi e novità

È un momento di forte crisi e indecisione, soprattutto dinanzi alle stime che sono state fatte per l’autunno. Se il Covid ha portato a non poche chiusure aziendali, adesso la crisi che si è innescata come effetto domino potrebbe peggiorare ancora di più una situazione precaria.

Tra le varie brutte notizie, il Corriere della Sera ha riportato una novità che potrebbe allietare alcune categorie di lavoratori perché si ritroveranno un aumento in busta paga molto interessante.

Aumenti in busta paga sino a 4.000 euro: a chi spettano?

Gli aumenti riguardano tutti i settori e l’inflazione è alle stelle. Per molte categorie di lavoratori sarà una bella notizia scoprire che ci saranno delle cifre più alte in busta paga a partire già dal prossimo mese di ottobre.

Purtroppo non riguarderà tutti i lavoratori italiani, ma i beneficiari avranno finalmente ciò che gli spetta e che attendevano da tempo. Le categorie di interesse sono quelle in ambito statale, con arretrati di circa 4.000 euro che arriveranno direttamente in busta paga (alcuni hanno già ricevuto la somma nel mese di luglio).

Come indicato da Il Corriere della Sera, ci sono diverse categorie di lavorator statali che avranno modo di ricevere una cifra pari a tutti gli arretrati di prestazioni che sono state svolte dal 2019 al 2021.

Le categorie di interesse sono 4:

Scuola

Sanità

Funzioni centrali

Enti Locali

La prima categoria che riceverà gli arretrati è quella dei dipendenti ministeriali, che hanno avuto modo di firmare il nuovo contratto collettivo nel mese di maggio 2022. Per questi lavoratori sono già pervenuti in busta paga arretrati sino a 2.900 euro.

Tutte le altre categorie potranno vedere cifre differenti a partire da ottobre sino a dicembre 2022. La seconda categoria è il personale sanitario, seguono i dipendenti comunali e poi i lavoratori in ambito scolastico.

Subito dopo ci saranno i dipendenti ministeriali e poi quelli sanitari. La media degli arretrati abbraccerà cifre da 2.268 sino a 3.135 euro lordi. Per quanto riguarda gli infermieri, questi hanno appena firmato il rinnovo del contratto e riceveranno una indennità da 3.777 euro sino a 4.736 euro.

I dipendenti del comune vedranno arrivare gli arretrati entro fine 2022, grazie all’accordo tra Aran e sindacati firmato il 5 agosto 2022 scorso. Non solo, ogni dipendente percepirà 100 euro lordi mensili.

La proposta è comunque in attesa di validazione da parte del Ministero dell’Economia e la Corte dei Conti. Per il mese di dicembre la situazione dovrebbe essere finalmente sbloccata con cifre da 1.444 euro sino a 1.977 euro lordi.

Il personale docente dovrà attendere sino a 7 settembre, data in cui si discuterà il rinnovo del contratto e dell’aumento di stipendio. In questo momento si parla di cifre che corrispondono a 123 euro lordi al mese per 13 mesi. Il personale dell’ATA potrebbe ricevere 90euro per 12 mesi.

Le organizzazione sindacali si aspettavano di raggiungere 300 euro lordi aggiuntivi in busta paga, ma non si è riusciti a trovare l’accordo. Tutto è rimandato a dopo le elezioni del 25 settembre.