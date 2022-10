Serena Williams sorprende tutti: “Potrei ritornare a giocare”

A poco più di due mesi dalla sua ultima partita agli US Open Serena Williams è tornata a parlare di tennis e le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti senza parole.

La 23 volte campionessa slam infatti ha dichiarato di non essersi ancora ritirata, rimane viva dunque la possibilità di vederla ancora in campo.



La partecipazione all’ultima edizione dello US Open sembrava dovesse essere l’ultima in carriera per la campionessa americana, invece Serena Williams è tornata a parlare del suo futuro lasciando più di una porta aperta sul suo ritorno in campo.

Durante un’intervista a San Francisco la 23 volte campionessa slam ha parlato di grande voglia di tornare a giocare definendo molto alte le probabilità di un suo ritorno in campo.

Serena ha da poco compiuto 41 anni e le sue ultime uscite avevano evidenziato tante difficoltà a livello fisico, difficile quindi ad oggi immaginare comunque un ritorno a grandi livelli per la giocatrice più forte nella storia del tennis.



Watch Serena Williams talk about the biggest investment she missed out on and more https://t.co/vS2F7ag1tF — Tech__UK (@Tech__UK) October 19, 2022

Serena Williams a sopresa: “Le probabilità che torni a giocare sono molto alte”

A pochi mesi dalla sua ultima partita ufficiale Serena Williams ha rilasciato parole inaspettate durante l’evento che si è tenuto a San Francisco per la promozione della sua società di investimento.

Le dichiarazioni rilasciate dalla campionessa americana stanno facendo il giro del mondo provocando grande emozioni nel cuore di tutti gli appassionati di tennis.



La storia d’amore tra lo sport e Serena potrebbe non essere finita a Flushing Meadows; la Williams ha rivelato di sentirsi ancora in grande forma e pronta per disputare altre partite ufficiali.

Quanto ci sia di vero nelle parole della regina del tennis non possiamo saperlo, sta di fatto però che a questo punto non possiamo escludere quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

La classe ’81 ha rivelato di aver ripreso ad allenarsi da poco nel suo campo da tennis personale e di aver percepito una strana sensazione, come se le mancasse ancora qualcosa prima di dire definitivamente addio.

Soltanto il tempo ci darà le risposte che cerchiamo, nelle prossime settimane vedremo quali saranno le decisioni di Serena Williams che potrebbe decidere di stupire tutti ancora una volta tornando a fare quello che le è sempre riuscito meglio: giocare a tennis!