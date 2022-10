I funerali di Francesco Gatti, alla Chiesa di San Siro a Genova Nervi. Presenti Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Marina Occhiena.

Prime le note di Can’t helping falling in love with you, di Elvis Presley, poi un lungo applauso, hanno accompagnato Franco Gatti durante i suoi funerali. L’ultimo commovente saluto di tanti colleghi musicisti e amici, all’artista scomparso lo scorso 18 ottobre. Le parole della moglie: “Le ultime parole che mi ha detto sono il regalo più bello“.

Funerali Franco Gatti: addio a un pezzo di storia della nostra musica

Insieme alla moglie Stefania anche Angelo Sotgiu, Angela Brambati, in prima fila per dare l’ultimo saluto a Franco Gatti. Uno degli storici componenti dei ricchi e poveri, scomparso due giorni fa nella giornata di martedì 18 settembre. Franco aveva 80 anni, e la notizia della sua morte era stata data proprio dai Ricchi e Poveri, insieme alla famiglia.

Gatti lascia una moglie e una figlia, e un vuoto nel cuore di milioni di appassionati di musica. Un pezzo di storia che va via, avevano detto Sotgiu e Brambati, che per Franco rappresentavano prima che due colleghi una vera e propria famiglia. Cinquant’anni di carriera fin dal 1967, quando venne formata la band, fino al 2016, con pause, qualche problema, ma anche tanti successi. “Sara perché ti amo”, “Che sarà”, “Se mi innamoro”, sono solo alcuni degli storici pezzi che hanno fatto la storia della musica leggera del nostro Paese.

L’allontanamento di Gatti dal gruppo nel 2016 era avvenuto in seguito alla morte del figlio, scomparso nel 2013, per dedicarsi in tutto e per tutto alla sua famiglia. Poi la reunion nel 2021, insieme a Marina Occhiena, Angelo e Angela.

Franco Gatti: applausi per il fondatore dei Ricchi e Poveri ai funerali

Musica di Elvis e applausi per Franco Gatti, la cui bara è stata avvolta da rose bianche e gialle. Presente anche Pupo, che ha parlato dei Ricchi e Poveri come degli “Abba” italiani. ça moglie Stefania ha invece confessato che il regalo più bello del marito sono state le sue ultime parole: “Ti amerò per sempre”.

Per Vittoria, la nipote, quello per cui spiccava Franco era la modestia e la disponibilità. “Una grande persona” continua la nipote durante l’omelia. che ha letto un messaggio a nome di tutti i familiari.

Poi è arrivata la volta di Marina Occhiena, che ha rivelato l’ultima conversazione avuta con il collega, il quale le aveva trasmesso ancora saggezza “per l’ultima volta”. Angela Brambati, con grande commozione, lo ha ricordato come una persona elegante e onesta.