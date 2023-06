Serena Rossi sposa a sorpresa: a nozze con il suo Davide Devenuto

Con una mossa a sorpresa, l’attrice Serena Rossi è convolata a nozze con il compagno storico e collega Davide Devenuto. I due si sono sposati con una cerimonia molto intima a Roma lo scorso 17 giugno, ma la notizia è trapelata solo in queste ore. Il matrimonio è avvenuto a Roma, alla presenza di pochi intimi e del figlio della coppia Diego. Bellissima la sposa, con un vestito bianco come vuole la tradizione, senza spalline e lungo fino alle caviglie. Look total blue per lo sposo, che ha abbinato al completo una t-shirt bianca. Serena e Davide, che si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, stanno assieme dal 2008 e nel 2016 sono diventati genitori del loro unico bambino.

Alla fine, a sorpresa, dopo 15 anni di amore, Serena Rossi e Davide Devenuto si sono detti sì. Il matrimonio tra i due attori è avvenuto il 17 giugno, ma la notizia è trapelata solo oggi: la coppia si è sposata in una chiesa di Roma, alla presenza di pochi e selezionatissimi invitati e del figlio Diego, nato nel 2016. Molto elegante e chic la sposa, che per l’occasione ha optato per un vestito bianco minimal, senza spalline e lunghezza fino alle caviglie. Tra i capelli, nessun velo o coroncina: Serena ha preferito lasciarli sciolti e leggermente mossi. Altrettanto casual Devenuto, che ha scelto un completo blu navy con t-shirt bianca e scarpe in tinta. L’attore aveva fatto la proposta di matrimonio alla collega durante una puntata di Domenica in, nel 2019, ma a causa del Covid e dei numerosi impegni di Rossi, avevano dovuto posticipare la data delle nozze.

Serena Rossi ha sposato Davide Devenuto a Roma

L’attrice di Mina Settembre e il collega Davide Devenuto, dopo 15 anni di amore e 4 di attesa, hanno pronunciato finalmente il fatidico “Sì, lo voglio”. La cerimonia nuziale è avvenuta a Roma lo scorso 17 giugno, alla presenza di pochi invitati selezionati e naturalmente del figlio della coppia, Diego. A riuscire a scattare qualche foto, i fotografi di Diva e Donna.

Elegante e raffinata la mise scelta da Serena: un abito semplice, minimale, bianco come da tradizione, senza spalline e con la gonna a ruota fino alle caviglie. Nessun accessorio tra i capelli, che ha preferito lasciare sciolti e leggermente mossi. Lo stesso dicasi per il neo marito Davide, che per la cerimonia ha scelto di indossare un completo blu navy leggero con una semplice t-shirt bianca sotto e scarpe candide.

Ad assistere alla cerimonia, molto intima, un piccolo gruppo di parenti e amici, che all’uscita dalla chiesa hanno lanciato il riso e scherzato con la coppia. Presente, e non poteva che essere così, anche il figlio Diego, 7 anni, nato nel 2016. Poi la festa, tenutasi in una location al momento ancora top secret.

I due attori si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, e come ha raccontato Rossi in occasione di alcune interviste, “all’inizio non ci sopportavamo”. Poi, però, la scintilla è scoccata eccome, al punto che da allora non si sono più separati, diventando anche genitori di Diego 7 anni fa. Serena aveva sempre dichiarato che lei era già felice così, ma nel 2019 non ha esitato a dire sì, quando a sorpresa, Devenuto era intervenuto durante una puntata in diretta di Domenica In alla quale lei partecipava, chiedendola in moglie per telefono. I tanti impegni e il Covid avevano poi rimandato l’appuntamento, fino a pochi giorni fa, quando hanno alla fine giurato eterno amore.