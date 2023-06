A Cesena un campo estivo è stato annullato perchè l’educatore è gay

Una semplice fotografia, postata sul suo profilo Instagram, ha scatenato le ire di un parroco che ha definito il giovane come “inadatto” per ricoprire il ruolo di educatore in un campo estivo. La vicenda è accaduta a Cesena e la racconta il “Corriere Romagna”.

Il giovane organizzatore, nella cosiddetta “foto incriminata”, era ritratto mentre si baciava con un altro ragazzo. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Cesena, giovane allontanato da campo estivo

La vicenda è stata raccontata e riportata dal “Corriere Romagna”, ma ha scatenato immediatamente indignazione ed opinioni contrastanti. Al centro del tutto una fotografia pubblicata sul social Instagram da parte di un giovane organizzatore di un campo estivo parrocchiale. E fin qui, nulla di straordinario, se non fosse che, proprio quella foto, ha scatenato le polemiche, a partire proprio dal parroco.

Tanto di decidere, addirittura di annullare il campo estivo a poche ore dal suo inizio. “Pensavo che il Medioevo fosse ormai alle nostre spalle e che episodi di discriminazione come questo, inaccettabili, fossero estranei alla nostra città. Evidentemente mi sbagliavo” – sono state le dichiarazioni, a caldo, del primo cittadino della città di Cesena, Lattuca.

Sul suo profilo Facebook, infatti, il sindaco ha così deciso di commentare l’annullamento del programma del centro estivo. Il tutto perché l’unico educatore maggiorenne (il ragazzo della foto, appunto) ha un orientamento sessuale che non è gradito a molti. Ma cosa è successo nello specifico? Il ragazzo in questione ha pubblicato, su Instagram, una foto che lo ritraeva mentre baciava un altro ragazzo.

Stando a quanto riportato da “Corriere Romagna”, l’organizzatore sarebbe stato definito da un parroco inadatto a ricoprire il ruolo di educatore. Questa decisione, ha portato allo stop delle attività, anche se al centro estivo tutto fosse già pronto e tanti erano stati i genitori che avevano già iscritto i loro bambini al campo, come negli anni precedenti.

Il perché lascia interdetti

Al giovane sarebbe stato consentito solo l’organizzazione delle iniziative, ma nessun permesso a svolgere il ruolo di educatore. Questa limitazione ha comportato il conseguente ritiro del giovane dal progetto e la sua conseguente cancellazione. Il giovane ha deciso di ritirarsi dalle iniziative e, questo, ha comportato il conseguente annullamento del campo estivo stesso.

Reazioni diverse e contrastanti a ciò che è successo ci sono state a partire, come dicevamo, proprio dal primo cittadino di Cesena che ha espresso il suo sdegno, sui social, per quanto accaduto, ed il pieno sostegno e la sua piena vicinanza al giovane educatore e organizzatore.

Una vicenda che non farà terminare qui le polemiche come, allo stesso tempo, non si fermeranno le polemiche e le opinioni diverse che si svilupperanno in merito a questa decisione.