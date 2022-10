Serena Bortone perde le staffe, cacciato via da Oggi è un altro giorno | VIDEO

Serena Bortone durante la diretta di Oggi è un altro giorno ha perso le staffe per via di un episodio increscioso che ha mandato via un membro del cast. Ecco le sue parole.

Oggi è un altro giorno è un programma televisivo che va in onda da tre edizioni e che vede la presenza in studio di alcuni personaggi capitanati dalla conduttrice Serena Bortone timoniera dello show.

La trasmissione è nata come approfondimento e talk riguardante le situazioni e l’andamento della pandemia Covid-19 e solo successivamente è stato trasformato in un vero e proprio programma d’intrattenimento.

Serena Bortone: il motivo per cui ha perso le staffe

Nel corso di questi anni, il pubblico si è affezionato e ha seguito con passione le storie che sono state raccontate al suo interno, dato che la Bortone ospita spesso personaggi dello spettacolo che si raccontano.

Molti di loro rivelano anche cose rimaste tacite fino ad allora e la conduttrice, grazie alla sua spontaneità e simpatia, cerca di rendere leggera la situazione sdrammatizzando, ma questa volta non ha potuto farlo.

Infatti, nella diretta di giovedì 27 ottobre, la donna si è mostrata molto inquieta per via di un episodio che è accaduto qualche giorno prima e di cui ne ha parlato anche Striscia la Notizia.

All’interno del programma, ci sono degli ospiti fissi chiamati “affetti stabili” e tra questi c’è anche colui che è stato mandato via dal programma. Stiamo parlando del cantante Memo Remigi.

L’uomo, negli ultimi anni ha avuto modo di tornare in tv grazie alla presenza nel programma della Bortone e alla sua partecipazione nella passata edizione di Ballando con le Stelle.

Ultimamente, Memo Remigi si era messo in gioco con altri personaggi del mondo dello spettacolo cimentandosi in uno spogliarello nel programma condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, Nudi per la vita.

La trasmissione prevedeva che i partecipanti, si cimentassero in un full monty per sensibilizzare gli spettatori sulla prevenzione dei tumori alla prostata e al seno e nell’occasione Remigi si è completamente denudato.

Ma quello che ha fatto all’interno del programma Oggi è un altro giorno è stato considerato imperdonabile e tutti gli spettatori, dopo aver visto il video del suo gesto non hanno creduto ai loro occhi.

L’episodio increscioso e le parole della conduttrice

Il cantante, durante la puntata di venerdì 21 novembre si è avvicinato alla cantante Jessica Morlacchi e dopo averle stretto la schiena, palpeggiandola quasi in direzione del seno ha fatto scivolare la sua mano sul fondoschiena della donna.

La Morlacchi, imbarazzata ha schiaffeggiato la mano di Memo Remigi, e stando ad alcune indiscrezioni, appena terminata la diretta si è scagliata contro l’uomo per via del suo gesto inaspettato.

Per questo motivo, l’uomo è stato allontanato dal programma e la Bortone ad inizio puntata del 27 ottobre ha voluto dire la sua parlandone anche con i telespettatori, dopo che la notizia era impazzata sul web a seguito del servizio di Striscia la Notizia.

“Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda, in nessun luogo. Per rispetto della persone coinvolta avevamo mantenuto riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi. Il dovere di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”

A sua difesa, Memo Remigi ha dichiarato che lui non è mai stato un uomo libidinoso e che da sempre dietro le quinte si vive un’atmosfera goliardica e che il suo gesto era stato fatto solo per sistemare il microfono della Morlacchi e non per molestarla.

Ma le sue parole, sono apparse poco convincenti ai telespettatori e al mondo del web, e per il momento Memo Remigi non farà più parte né del programma della Bortone che di qualsiasi altro show Rai.