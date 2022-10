Moneta di Dante Alighieri, quanto vale: il giudizio degli esperti

Ecco cos’è la moneta di Dante Alighieri e soprattutto quanto vale quest’oggetto, a rivelarlo sono gli esperti in numismatica.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma esistono delle monete italiane davvero rare, che potrebbero arrivare a valere anche migliaia di euro. Si tratta, ad esempio di quelle dedicate allo scrittore nostrano.

Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire qual è il valore reale della moneta di Dante Alighieri, un soldo che la maggior parte delle persone neanche sapeva esistesse.

Le Moneta di Dante Alighieri, ecco qual è

Sappiamo tutti chi è Dante Alighieri, uno dei personaggi storici e letterari più importanti d’Italia, tra i più famosi del mondo. Lo studiamo tutti a scuola e almeno una volta abbiamo letto qualche passo della Divina Commedia.

Tutti lo conosciamo per le sue opere letterarie e per le sue critiche politiche e religiose, ma non per la moneta che porta il suo nome e che potrebbe valere una fortuna. In realtà, sono addirittura 3 le monete che portano il suo volto.

Si tratta di 3 monete del valore di 2 euro, che magari abbiamo già utilizzato, inconsapevolmente, per pagare. La prima vede raffigurata la testa dello scrittore messo di profilo. E’ una moneta del 2002 e vede stampato anche il simbolo della Repubblica Italiana con la sua sigla (RI).

Il suo contorno è di colore argento e sulla faccia si vedono le classifiche stelle dell’Unione Europea.

La seconda moneta di Dante Alighieri, invece, venne coniata in onore del 750esimo anniversario della nascita dello scrittore ed è più rara da reperire rispetto alla prima. Sul retro vede raffigurato un dipinto fatto ad opera di Domenico Michelino.

Il poeta, qui, si trova in piedi con in mano un libro rivolto allo spettatore. Alle sue spalle è presente la montagna del purgatorio. La moneta in questione è stata coniata nel 2015.

La terza moneta dedicata a Dante è anch’essa coniata nel 2015 ed è invece appartenente alla Repubblica di San Marino. Qui Dante è raffigurato di profilo accompagnato dalle scritte Dante e San Marino.

Ecco quanto valgono

Non tutti lo sanno, ma le monete di Dante Alighieri hanno un gran valore che solo in pochi si aspettano che sia così alto.

In realtà, non tutte e tre le monete valgono così tanto. La prima, ad esempio, nonostante sia alquanto rara vale soltanto 7 euro.

Le altre, invece, possono vedere aumentare esponenzialmente il loro valore a seconda se sono in loro presenti alcuni piccoli dettagli.

Stiamo parlando, ad esempio, di piccoli errori di conio o dei difetti di stampa, avvenuti proprio nel mondo in cui le monete sono state prodotte.

Nel caso in cui siate in possesso di una delle monete di Dante Alighieri segnata da questa particolarità, il suo valore potrebbe raggiungere anche la decina di migliaia d’euro e superarla.

Quindi non vi resta che guardarvi le tasche, il portafogli e magari la vostra collezione di monete per scoprire se siete in possesso di una di queste monete.