Serena Bortone finita sotto i ferri: lo scatto che preoccupa i fan

Oltre a essere un’affermata giornalista, Serena Bortone è anche una bravissima conduttrice. Come tutti saprete, Serena è attualmente alla guida del programma di Rai Uno intitolato Oggi è un altro giorno, in onda quotidianamente alle ore 14.05. Nella puntata di lunedì 9 gennaio, però, la Bortone è apparsa con un’importante fasciatura al braccio. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

I canali Rai offrono un’ampia gamma di programmi televisivi, tutti creati con un unico scopo: intrattenere e informare i telespettatori. Tra le categorie di trasmissioni più seguite dal grande pubblico vi sono, senza dubbio, i talk show i quali, grazie a dibattiti e interviste riguardanti differenti tematiche, offrono al loro pubblico la possibilità di restare sempre aggiornati su ciò che accade nel nostro paese.

Tra i talk più seguiti del momento vi è, senza dubbio, Oggi è un altro giorno, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05 su Rai Uno, condotto dalla celebre giornalista Serena Bortone. Tale programma, a differenza di tanti altri, ha solamente poco più di due anni di vita. La sua prima messa in onda, infatti, risale al 7 settembre 2020, nel bel mezzo della pandemia da Covid-19.

Da allora, Serena Bortone è entrata quotidianamente nelle case degli italiani e, grazie alla sua professionalità, alla sua educazione e alla sua delicatezza è riuscita, ben presto, a conquistare la stima e l’affetto di tutti i telespettatori. Ed è proprio per questo che, dopo aver assistito alla puntata di lunedì 9 gennaio, vedendo Serena con un braccio fasciato, il pubblico non ha potuto fare a meno di preoccuparsi. Che cosa è accaduto alla conduttrice di Oggi è un altro giorno? Scopriamolo insieme.

Perché Serena Bortone ha una fasciatura al braccio?

Lunedì 9 gennaio, come da consuetudine, è andata in onda una nuova e interessante puntata di Oggi è un altro giorno. I temi affrontati all’interno del talk sono stati tanti, ma i telespettatori del programma non hanno potuto fare a meno di notare un importante dettaglio. Serena, infatti, ha condotto la trasmissione con un braccio fasciato, sinonimo non solo di grande professionalità, ma anche e soprattutto di amore per il proprio lavoro.

A preoccuparsi delle condizioni di salute della giornalista non sono stati solo i telespettatori del programma, ma anche gli ospiti della puntata in questione, in particolar modo il ballerino Samuel Peron. La Bortone, nel corso dei primi minuti della trasmissione, ci ha tenuto a rassicurare tutti, e lo ha fatto tramite una breve spiegazione:

“Mi sono operata al polso. Quando vi dicevo che avevo male al polso… questa è l’evoluzione del mio malessere al polso”.

Ecco, dunque, che cosa è accaduto a Serena. Ma la cosa che più di tutto ha sconvolto i fan della giornalista è stato venire a conoscenza di un altro fondamentale dettaglio.

L’intervento della giornalista

Serena Bortone, dunque, all’inizio della puntata di Oggi è un altro giorno di lunedì 9 gennaio, ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento per risolvere alcuni problemi riscontrati al polso.

Romina Carrisi, ospite fissa del talk, ha invitato Serena a rivelare quando si è sottoposta all’operazione. La conduttrice, ha così raccontato di aver subito l’intervento poche ore prima della puntata, più precisamente, nel corso della mattinata del 9 gennaio.