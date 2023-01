Dopo la nascita del quarto figlio, la prima bimba, Alice Campello, influencer e moglie dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata, è stata ricoverata in terapia intensiva nella Clinica Universidad di Navarra. Come ha scritto l’ex Juventus su Instagram, il parto di Bella, così si chiama la bambina, che è andato bene, ci sono state delle complicanze per la torinese.

“Alice è forte e un po’ alla volta sta recuperando“, ha scritto ancora sul social Morata avvisando i tanti fan della coppia che, in queste ultime ore, erano preoccupati dal silenzio di Campello che, a differenza del solito, non aveva postato foto della neonata.

Ieri, 9 gennaio 2023, Alice Campello e Alvaro Morata sono diventati genitori per la quarta volta. Dopo Leonardo, Edoardo e Alessandro, l’influencer torinese ha messo al mondo Bella, una bambina che, a dire del calciatore dell’Atletico Madrid, con un passato pesante anche nella Juventus, “è esattamente come la sognavamo“.

La bella notizia, però, si è trasformata presto in un incubo per i due genitori, soprattutto per Campello che, come ha scritto lo stesso attaccante spagnolo su Instagram, ha avuto dei problemi dopo il parto che l’hanno costretta a finire nel reparto di terapia intensiva della Clinica Universidad di Navarra “e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi“.

Morata ha colto l’occasione per ringraziare dell’affetto che è stato dimostrato loro, oltre che per la professionalità e per non averli mai lasciati soli. Ma i ringraziamenti dell’attaccante sono arrivati anche per i messaggi e le bellissime parole “che ci avete scritto preoccupati” i numerosi fan della coppia.

I messaggi dei social per la coppia e per Campello

Messaggi che sono continuati ad arrivare, per Morata e soprattutto per Campello, anche dopo l’annuncio da parte dell’ex bianconero, che ha conosciuto proprio a Torino quella che è diventata la moglie e la madre dei suoi bambini.

