Serena Autieri, quanto costa una notte di capodanno nel suo hotel? Cifre inaspettate

L’artista Serena Autieri si trova in vacanza con la famiglia in un hotel in montagna. Quanto costa soggiornarvi?

Insieme a Serena Autieri, nello stesso hotel, c’è anche un’altra showgirl: Michelle Hunziker.

Serena Autieri e le vacanze di Natale

L’artista partenopea Serena Autieri, in queste ore, si trova in montagna, sulla neve, per trascorrere le vacanze di Natale. Oltre alla sua famiglia, con lei c’è anche un’altra showgirl: Michelle Hunziker. Insieme, oltre a godersi la neve e gli sport invernali, si stanno godendo anche un soggiorno all’insegna del lusso, in un hotel esclusivo e molto costoso.

Non tutti sanno che le due bionde donne dello spettacolo sono molto amiche e, da diversi anni, si danno appuntamento proprio in Alta Badia per trascorrere le vacanze con le famiglie di entrambe. Con la showgirl svizzera oltre alle figlie, c’è anche l’ex marito Tomaso Trussardi con il quale avrebbe rotto un anno fa.

Conoscere il posto dove le due soggiornano non è stato difficile ne per i loro fans ne per i giornalisti. Serena Autieri, infatti, si è taggata su Instagram in un hotel extra lusso che si trova a 1500 metri di altezza. Il suo nome è Lagació Hotel Mountain Residence. Le sue tariffe, per una sola notte, sono davvero altissime. Scopriamole di seguito.

Quanto costa

L’hotel dove alloggia Serena Autieri viene considerato come un rifugio di lusso. Si trova sulle Dolomiti nella natura incontaminata. Tra i servizi dell’hotel spicca una spa che comprende anche sauna, bagno turco e biosauna. Inutile dire che c’è anche una palestra. Le suite sono 24 tutte arredate rispettando le tradizioni dell’Alta Badia. Oltre al cibo gourmet, l’hotel mette a disposizione degli ospiti anche tutto ciò che serve per potersi dilettare negli sport invernali.

Probabilmente, Serena Autieri alloggia in una delle 24 suite. Ognuna di esse ha una metratura che spazia dai 40 agli 80 metri quadrati.

L’hotel si trova in un paesino relativamente piccolo, in cui gli abitanti parlano la lingua ladina. Si tratta di San Cassiano. La Autieri ha pubblicato su Instagram un siparietto in cui ha raccontato che una persona del posto sia rimasto sorpreso di vedere una napoletana apprestarsi a sciare sulle nevi della montagna.

Ma veniamo al prezzo. In bassa stagione alloggiare per una sola notte al Lagacio Hotel Mountain Residence costa circa 250 euro. In alta e altissima stagione, come quella prevista per il Capodanno, i prezzi possono raggiungere anche i 530 euro a notte. La camera più economica, per il mese di gennaio, è una suite che può ospitare fino a tre persone e costa circa 450 euro a notte.

Si tratta, dunque, di una sistemazione molto esclusiva che non tutti possono permettersi. Scommettiamo anche che, per il periodo, sia anche tutto esaurito.