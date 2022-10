“Separazione inaspettata”, l’indiscrezione da Buckingham preoccupa i sudditi

Una separazione inaspettata fa tremare tutti. Arriva l’indiscrezione da Buckingham che preoccupa i sudditi. Ecco chi sta attraversando un momento complicato.

Preoccupazioni a palazzo reale per una amatissima coppia: loro si separano. I rumors da Buckingham Palace fanno stare tutti col fiato sospeso.

Preoccupanti indiscrezioni da Buckingham Palace

Da sempre Buckingham Palace è la dimora dei sovrani inglesi. La Regina Elisabetta ha vissuto in questa maestosa tenuta per buona parte della sua vita così come altri sovrani prima di lei.

Ora, l’ex Principe Carlo e attuale sovrano d’Inghilterra, farà di Buckingham Palace anche la sede degli affari di governo, seguendo le orme di suo nonno Giorgio VI e poi anche della sua compianta madre.

Dal 2005, Carlo e Camilla vivono a Clarence House e pare che il Re e la Regina non abbiano intenzione alcuna di cambiare dimora per trasferirsi nella residenza ufficiale dei sovrani britannici dal lontano 1837.

In ogni caso, Buckingham Palace spesso è stata al centro dell’attenzione per via di alcuni avvenimenti che tra le sue mura si sono verificati. E proprio dal Regno Unito arriva oggi un’indiscrezione che fa tremare i sudditi: loro si separano. Una delle coppie reali più amate, lontana più che mai. Ecco che cosa sta succedendo in un periodo già complicato di per sé per la corona britannica.

“Loro si separano”: sudditi in ansia per l’amata coppia reale, chi ha lanciato lo scoop

Arriva una indiscrezione direttamente da Buckingham Palace che non fa temere nulla di buono: loro si separano. I rumors riguardano una delle coppie più amate della casa reale inglese, quella composta da William e Kate.

L’8 settembre 2022, la monarca più famosa del pianeta è morta. Elisabetta II si è spenta a 96 anni dopo aver trascorso una vita meravigliosa circondata da tanto affetto, quello della sua famiglia, e realizzando autonomamente un progetto importante per l’Inghilterra: l’indipendenza e la rinascita di una nazione che oggi si può considerare una potenza mondiale.

Intorno a sé, la compianta monarca ha avuto sempre persone di cui fidarsi e tra queste per l’appunto anche William e Kate. Da quando Carlo, che ha succeduto la Regina Elisabetta è diventato Re d’Inghilterra, hanno avuto una “promozione” anche gli ex duchi di Cambridge che attualmente detengono il titolo di principe e principessa del Galles.

I due reali, quindi, hanno assunto un ruolo ancora più importante di prima da un punto di vista politico e istituzionale per la monarchia inglese. Kate e William sono sempre andati d’amore e d’accordo e tutti li hanno sempre considerati una coppia perfetta.

In pubblico si sono visti sempre sorridenti e complici, i loro occhi innamorati, percepibili a tutti, hanno fatto innamorare il mondo. Eppure sembra che proprio loro stiano vivendo un momento complicato. Sicuramente questo è un periodo difficile per i componenti della Royal Family.

Fare i conti con la morte della famosa sovrana non è semplice anche perché nuove responsabilità ora sono nelle mani dei membri del Clan Elisabettiano con tanto di nuovi rischi e preoccupazioni di non poco conto e il principe William lo sa bene.

Perché si parla però di una separazione inattesa da parte della meravigliosa coppia reale? I due principi del Galles hanno deciso di allontanarsi. William ha fatto le valigie ed è volato a Balmoral, in Scozia, rifugiandosi proprio nella tenuta vicino a dove qualche settimana fa è morta la Regina Elisabetta.

Più precisamente, come fa sapere il tabloid britannico Express, il principe William aveva bisogno di staccare da tutto e tutti, anche da sua moglie, per prendersi un po’ di tempo per se stesso. Così il principe del Galles si è rintanato nella tenuta di Craigowan Lodge dove, in compagnia di alcuni amici, si è dedicato a una delle sue attività preferite, la caccia ai cervi.

Kate è stata estromessa da questo fine settimana di soli uomini. Come mai la principessa è rimasta a Londra con i figli mentre il marito si è preso una pausa dalla famiglia? Problemi all’orizzonte? Le indiscrezione della loro separazione si fanno insistenti. I sudditi sperano di non dover apprendere un’altra terribile notizia.