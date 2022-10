Il maltempo, oggi, sta mettendo a dura prova le regioni del Sud Italia. Allerta meteo, infatti, è segnalata in particolare in zone quali Calabria e Campania, ma è tutto il Meridione ad essere sotto la morsa della pioggia.

Allerta arancione in Calabria, mentre quella di colore giallo è, invece, segnalata per le restanti regioni. Vediamo insieme qual è la situazione e cosa si prospetta per i prossimi giorni.

Maltempo: i territori a rischio oggi

Piogge e temporali sono tornati a far visita alle zone del Sud Italia. Per la giornata di oggi, 13 ottobre, infatti, la Protezione Civile ha diramato allerte di colore arancione e giallo per la maggior parte delle regioni del meridione. Una perturbazione è arrivata sul Mediterraneo e ci farà compagnia anche nei prossimi giorni.

Il settore che affaccia sul Mar Tirreno sarà quello maggiormente interessato dall’instabilità e, a quanto pare, le notizie non sono delle migliori per i prossimi giorni. L’allerta meteo di colore arancione è stata diramata per la Regione Calabria, mentre per la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata e la Sicilia per tutta la giornata (dalle 24 di ieri sino allo stesso orario di oggi), l’allerta è di colore giallo.

Piogge diffuse che, in alcuni territori, potranno esser anche localmente intense, caratterizzate anche da grandine, vento e fulmini: queste sono state le indicazioni che il servizio metereologico nazionale e la Protezione Civile hanno diffuso nelle regioni interessate.

A partire dalla Sardegna e, piano piano verso tutto il settore meridionale, il maltempo si sta spostando gradatamente, portando piogge diffuse e disagi anche per la popolazione. Una situazione veramente particolare se pensiamo che, dal Nord dove il maltempo è durato qualche giorno in più, nelle regioni del centro e del Sud Italia, la pioggia sarà (almeno) soltanto per la giornata di oggi.

Da domani infatti, è prevista la ripresa dell’anticiclone che riporterà la stabilità e, di conseguenza, un graduale miglioramento almeno per venerdì e sabato.

Allerta Gialla ed Arancione per le zone del Sud Italia

Perché vi sono queste “giornate di pioggia” caratterizzate da fenomeni intensi, racchiusi però soltanto in 24 ore? Le allerte meteo che vengono diramate hanno durata, come si sa, di 24 ore, e possono essere rinnovate a più giorni dove necessario.

Esse ci parlano di criticità idrogeologiche ed idrauliche, vale a dire che la possibilità di superamento dei livelli pluviometrici classici è a rischio, in particolare in quelle zone dove il terreno non riesce a trattenere l’acqua più del dovuto.

Da lì ne consegue il rischio frane. Allora la necessità di diramare le allerte meteo. I fenomeni si concentrano, prevalentemente in una sola giornata (abbiamo visto che, anche, lo scorso martedì, era stata diramata un’allerta simile, sempre per fenomeni di pioggia intensi) e possono essere anche questi, come gli esperti studiano, effetto del cambiamento climatico che è in atto.

Una situazione che, almeno per la giornata di oggi, e per le regioni e i territori sopra indicati non accennerà a migliorare. Dobbiamo attendere la giornata di domani per iniziare a vedere nuovamente splendere il sole e lasciarci alle spalle, per qualche giorno, piogge e temporali.