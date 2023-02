Separazione fulminea in casa Windsor, l’indiscrezione: è tornato a casa senza di lei

Scoppiettante scoop da casa Windsor. Arriva la fulminea separazione. L’indiscrezione fa tremare la monarchia: lui torna a casa senza di lei. Ecco che cosa sta accadendo in una delle famiglie reali più chiacchierate al mondo.

Tornano ad essere nuovamente i protagonisti della scena mediatica, i Windsor. Arriva l’indiscrezione succulenta: lui torna a casa senza di lei. Matrimonio al capolinea?

Dramma in casa Windsor

Se per qualche giorno la scena mediatica l’hanno occupata, e a buona ragione, i Grimaldi per via delle presunte gravidanze di Charlotte e Charlene, oggi si ritorna a parlare nuovamente dei Windsor.

Tra le famiglie più chiacchierate del mondo reale, Re Carlo e il suo entourage occupano nuovamente il primo posto nella classifica degli scandali reali. Che cosa è successo? Questa volta sembra piuttosto grave la situazione.

A quanto pare, il loro matrimonio è davvero in crisi: lui torna a casa senza di lei. Si parla di una separazione fulmine a casa Windsor. Che cosa sta accadendo proprio in prossimità dell’incoronazione di Re Carlo?

Tutto è in subbuglio. Il nuovo monarca inglese continua ad essere al centro dell’attenzione. Tutti i riflettori sono puntati su di lui e sui componenti della Royal Family che, giorno dopo giorno, offrono sempre nuovi scoop e scandali di cui parlare.

Lui torna a casa senza di lei: scandalo a palazzo

Non tira buona aria in quel di Windsor. L’indiscrezione succulenta lascia tutti di stucco: lui ritorna a casa senza di lei. Stiamo parlando di una crisi di coppia, quella che al momento starebbero affrontando Harry e Meghan.

Secondo alcune indiscrezioni, sembra infatti che i Duchi del Sussex siano sempre di più ai ferri corti. Si mormora di un divorzio ormai prossimo. I settimanali inglesi parlano di una separazione fulminea nella nazione a stelle e strisce.

Che cosa è successo stavolta di così grave da aver fatto allontanare i due coniugi? Stando alle ultime news, la ex star di Suits non avrebbe preso bene, nemmeno lei, l’uscita di “Spare”.

Come sappiamo, il principe Harry il 10 gennaio ha spopolato in tutto il mondo con l’autobiografia che ha fatto storcere il naso non soltanto alla Royal Family. Nel suo libro, il secondogenito di Carlo e Diana ha svelato non soltanto dettagli relativi alla casa reale ma ha fatto anche confessioni intime sulla sua persona.

Nel manoscritto racconta per esempio della sua prima volta, di come sia stato iniziato ai piaceri dell’amore con una addetta alle stalle di casa Windsor, tale Sasha Walpole. Il principe non ha risparmiato dettagli, al contrario, è stato piuttosto preciso e meticoloso nel raccontare la sua prima avventura sentimentale.

Proprio i dettagli avrebbero infastidito la duchessa del Sussex che ha iniziato a prendere le distanze dal consorte. Ma non è tutto. Solo qualche ora fa, la ex amante di Harry, ha rilasciato una infuocata intervista al Daily Mail, confermando non solo il racconto del principino ma aggiungendo anche ulteriori dettagli.

Sasha, oggi mamma di due bimbi, ha speso parole dolci e romantiche per Harry, parlando della loro prima volta addirittura come magica. L’intervista della ex stalliera di corte avrebbe infastidito Meghan che furiosa, avrebbe annunciato al marito la sua intenzione di non volare a Londra, a maggio.

Tra tre mesi infatti, nel Regno Unito si terrà l’incoronazione di Re Carlo. I Duchi del Sussex hanno avuto l’invito ma Meghan non ha intenzione di volare nella nazione reale. A quanto pare, dunque, Harry si recherà da solo a Londra.

E la americana che farà? La Markle resterà in America con i figli a festeggiare tra l’altro il compleanno di Archie che, guarda il caso, cadrà proprio lo stesso giorno dell’incoronazione di Charles ovvero il 6 maggio.