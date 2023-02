By

La quarta serata del Festival di Sanremo 2023 ci ha regalato grandi emozioni: è stata la volta dei duetti, per i quali i cantanti in gara hanno ospitato al loro fianco tanti artisti italiani e internazionali. Ecco le nostre pagelle.

Sanremo 2023 è arrivato alla sua quarta serata quella dei duetti, ovvero la più attesa del Festival perché sul palco si sono susseguiti numerosi ospiti.

Insieme ai cantanti in gara, infatti, si sono esibiti anche altri artisti: ognuno di loro ha interpretato una grande canzone italiana o internazionale, facendo cantare e ballare tutto l’Ariston. Cosa è successo stasera e cose ne abbiamo pensato noi.

Le pagelle della quarta serata di Sanremo

ARIETE e Sangiovanni – Aprono le danze Ariete insieme a Sangiovanni, uno dei giovani cantanti italiani più talentuosi degli ultimi anni. Insieme hanno cantato “Centro di gravità permanente” del maestro Franco Battiato. Bravi, freschi e molto in sintonia, un bell’omaggio. Voto 8

WILL con Michele Zarrillo – Ritorno di Michele Zarrillo sul palco di Sanremo dopo tanti anni. Insieme al giovane Will cantano “Cinque giorni”, una canzone stupenda che però non si adatta molto alla freschezza del giovane cantante. Voto 5

ELODIE Con Big Mama grinta, sensualità, rock puro, un’esibizione da far scatenare tutti e far saltare il pubblico dalle sedie. Voto 9

OLLY con Lorella Cuccarini: Un’esibizione da far scatenare anche il pubblico a casa. Olly, una delle giovani promesse di questo festival, si affianca a una grintosa Lorella Cuccarini, che balla energica la sua “La Notte Vola”, accompagnata da un cast di ballerini davvero bravi. Spumeggianti! Voto 8

ULTIMO Con Eros Ramazzotti: Questo era uno dei duetti più attesi di questa serata. Un medley delle più belle hit di Ramazzotti, che però in accoppiata con Ultimo non hanno dato il meglio. Eros dimentica le parole, l’esibizione è un po’ un caos. Ma comunque la sufficienza la meritano. Voto 6

LAZZA con Emma: Esibizione bellissima della canzone “La Fine”, emozionante e davvero profonda. I due cantanti davvero in sintonia, Emma accompagna Lazza senza oscurarlo, nonostante la sua nota bravura. Bravi. Voto 8

TANANAI Con Don Joe e Biagio Antonacci: Cantare una canzone che nomina Biagio Antonacci…perché non farla proprio insieme a lui? Questa la scelta di Tananai. che fa una scelta molto carina cantando “Vorrei cantare come Biagio Antonacci” insieme al cantautore. Segue medley delle hit di Antonacci. Piacevole e ben cantato. Voto 7

SHARI Con Salmo: Salgono sul palco i due cantanti, coppia anche nella vita, per cantare un omaggio a Zucchero. Nulla di entusiasmante, ma Salmo davvero bravo. Voto 6

GIANLUCA GRIGNANI con Arisa: Un altro dei duetti più attesi era questo, in cui i due artisti si sono cimentati in “Destinazione paradiso”, uno dei più grandi successi di Grignani. Che dire, una performance toccante ed emozionante: nonostante Gianluca nazionale non sia più intonato come una volta, fa emozionare e con il sostegno di Arisa il duetto è più che riuscito. La canzone è leggendaria e si sente. Voto 7

LEO GASSMANN con Edoardo Bennato: Con un medley di Bennato, Leo Gassmann affianca il grande artista e insieme mettono su una performance molto godibile. Voto 7.5

ARTICOLO 31 Con Fedez: Qui i millennials si sono scatenati, finalmente gli Articolo 31 tornano con i loro grandi successi, insieme a Fedez, da “Domani” a “Gente che spera”. Il pubblico è scatenato e esce fuori anche un bel messaggio per Giorgia Meloni. Voto 8

GIORGIA con Elisa: Che dire, non ci sarebbero parole abbastanza adatte per descrivere Elisa e Giorgia insieme sul palco di Sanremo. Un’altra gara, un’altra storia. Due grandi voci, emozioni a palla con “Di sole e d’Azzurro e “Luce: Tramonti a Nord Est”, due canzoni che si sono scontrate nel 2001 e ora unite in un’unica sola poesia. Voto 10

COLAPESCE DIMARTINO con Carla Bruni: Discutibile la scelta di farsi affiancare da Carla Bruni per il duo che è tornato al Festival. Certo, cantare “Azzurro” è una scelta molto popolare, un omaggio azzeccato ma il trio non convince. Voto 5

I CUGINI DI CAMPAGNA e Paolo Vallesi: Accoppiata anomala, ma comunque ben riuscita. “Anima mia” e “La Forza della vita” sono i pezzi che hanno portato i Cugini con Vallesi. Bravi, performance sufficiente. Voto 6

MARCO MENGONI con KINGDOM CHOIR 13: Versione molto suggestiva di “Let it be”. Mengoni ha una voce che fa tremare e insieme al coro gospel l’atmosfera al Festival diventa da brividi. Voto 8

gIANMARIA con Manuel Agnelli: “Quello che non c’è” è il brano degli Afterhours che hanno portato sul palco, una bella performance. Voto 6.5

MR. RAIN con Fasma: Allora, “Qualcosa di Grande” di Cesare Cremonini non si tocca. Il rappato su un brano del genere non ci sta. I due insieme hanno intesa, certo, ma forse la scelta della canzone non è adatta al loro genere. Voto 4

MADAME con Izi: Scelta difficile per Madame, che con Izi mantiene la delicatezza del brano anche se le barre cantante dall’artista non si sposano al massimo con il capolavoro di De Andrè. Comunque sufficiente. Voto 6

COMA_COSE con Baustelle: Canzone popolarissima, “Sarà perché ti amo”, in una versione inedita molto orecchiabile. Bella performance, senza esagerazioni. Voto 7

ROSA CHEMICAL con Rose Villain: Un’altra esibizione degna di nota per Rosa Chemical, una delle rivelazioni di questo Festival. Insieme. Rose Villain canta “America” di Gianna Nannini. Forte, rockettara al punto giusto e con la giusta trasgressione. Voto 8

MODA’ con Le Vibrazioni: Due band insieme, tantissime persone sul palco, che cantano “Vieni da Me” delle Vibrazioni. Kekko e Francesco spaccano sul palco, intonati e energici al punto giusto. Bellissima esibizione, emozionante. Voto 7.5

LEVANTE con Renzo Rubino: Una delle canzoni più belle e poetiche di Vasco Rossi, “Vivere”, interpretata dalla cantante siciliana. Sublime, accompagnata dalle mani magiche di Renzo Rubino al pianoforte. Voto 9

ANNA OXA con Iljard Shaba: Restando coerente con la sua personalità, Anna Oxa porta la sua “Un’Emozione da poco”, che a quanto pare essendo ben collaudata canta meglio del brano inedito portato quest’anno in gara. Ma rispetto alla performance del 1978, questa non è niente di che. Voto 5

SETHU Con Bunker 44: Ancora una performance piena di gente sul palco, sulle note di “Charlie fa surf” dei Baustelle. Ragazzi giovani pieni di grinta, che tengono il palco alla grande. Voto 6.5

LDA Con Alex Britti: Che dire, Alex Britti la voce ce l’ha e lo dimostra con “Oggi sono io” insieme al giovane LDA. Una bella versione, classica come ce la ricordiamo, ma emozionante come sempre. Voto 8

MARA SATTEI Con NOEMI: Momento dance sul palco dell’Ariston, un omaggio a Gigi D’Agostino con “L’Amour Toujours”. La Sattei con Noemi ben in sintonia, fanno ballare il pubblico. Un bel momento. Voto 7

PAOLA & CHIARA con Merk & Kremont: Un vero e proprio show come lo ha definito Amadeus. Le sorelle Iezzi tornano con il loro repertorio, scatenate (poco intonate) con un remix fatto dai Dj Merk & Klermont. Tutti a ballare con le glitterate Paola e Chiara, quello che tutti ci aspettavamo. Voto 7.5

COLLAZIO con Ditonellapiaga: Spumeggianti questi ragazzi giovani pieni di energia, che insieme a Ditonellapiaga, interpretano “Salirò” di Daniele Silvestri, con tanto di coreografia. Davvero bravi. Voto 8