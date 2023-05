Separazione confermata a Windsor, l’indiscrezione rattrista i sudditi: cos’è accaduto

By

Separazione confermata a Windsor: ecco l’indiscrezione che sta circolando e che sta facendo parlare e non poco. Di chi stiamo parlando? I dettagli qui di seguito.

Sembra che la faida tra Harry e la famiglia britannica stia continuando ancora e diventa sempre più forte. Indiscrezioni a tal proposito si fanno sempre più insistenti. Ecco che cosa sta succedendo.

Separazione confermata a Windsor: ecco di cosa parliamo

Come accennato poco fa, si parla della faida che sembra essere ancora in corso e che riguarda il principe Harry e la famiglia britannica.

Da alcune indiscrezioni sembra che il Re Carlo abbia fatto una scelta. Quella di tenere a distanza Harry e Meghan e di farlo per i prossimi mesi e anni.

Si parla dunque di una situazione che non sembra migliorare e infatti William sembra si sia sentito davvero tradito. Tradito dal sangue del suo sangue: parliamo infatti di un tradimento da parte del proprio fratello.

Se si fa riferimento al libro recente del principe Harry, già si possono rintracciare delle frasi e delle accuse fatte proprio a carico di William e Kate.

Tra queste ritroviamo il fatto che il primogenito lo avrebbe portato a far una determinata cosa: ovvero mettere un’uniforme nazista per partecipare a una festa tanti tanti anni fa.

Separazione confermata a Windsor: una situazione al limite

Sebbene l’incoronazione potesse essere un modo per poter risolvere la situazione, cosi in realtà non è stato.

Harry infatti non ha partecipato a lungo alla cerimonia e appena ha potuto è andato via per raggiungere la sua famiglia.

Nel frattempo sembra che Carlo abbia intenzione di focalizzarsi prevalentemente sul suo ruolo e non impegnarsi troppo a risanare una frattura che sembra essere insanabile.

Sulla base di quanto detto sinora, dunque, il principe Harry e la moglie saranno sempre più lontani dal re.

E questo sembra essere stato confermato anche da un insider che sembra essere molto vicino a William. Lo stesso avrebbe dichiarato che il re avrebbe fatto delle concessioni al secondogenito ma che non sono state apprezzate.

Questo sottolinea ancora di più il fatto che questa situazione è davvero al limite.

Sicuramente Charles potrebbe accogliere una pace con Harry e Meghan e infatti lo stesso ha dichiarato che non chiuderà la porta, ma per il momento non sembrano esserci delle avvisaglie di riconciliazioni.

Sicuramente Harry è andato alla cerimonia e questo è stato apprezzato dal re che però afferma di essere ancora ferito per le parole che lo stesso ha dichiarato. Sembra che anche lo stesso Harry sia dispiaciuto per tutto.

Ma per ora c’è una certa distanza e forse per ora è meglio così.

Cosa si erano detti prima dell’incoronazione

Sembra che il giorno prima dell’incoronazione Re Carlo e Harry si siano parlati.

L’esperto Nick Bullen ha infatti affermato che i due si sarebbero parlati proprio la sera prima per parlare di alcuni dettagli.

Ecco che quindi, anche se Harry è ritornato negli USA in seguito alla cerimonia, ha comunque parlato con il re per discutere su alcuni aspetti.

Riguardo alla sua presenza all’incoronazione, si sapeva già che sarebbe tornato a casa per il compleanno del suo figliolo.

Ecco che sulla base di quanto detto sinora è chiaro che i due si siano parlati e che abbiano parlato semplicemente dell’organizzazione dell’evento del giorno seguente.

Non si sono parlati della questione irrisolta a cui abbiamo fatto riferimento poco fa.

Ecco che non è stata una telefonata di pace e infatti tutto è rimasto così. E infatti Harry non ha partecipato alla cena che ha preceduto l’incoronazione.

Ma si sa con certezza che il Re ha fatto un brindisi per Archie, per il suo compleanno. Parliamo del figlio di Harry e Meghan.

Nonostante tutto, c’è da dire che Harry ha avuto un comportamento corretto durante l’incoronazione e infatti ha comunque regalato i suoi sorrisi ai giornalisti presenti e ai parenti.

In un certo senso ha dimostrato di saper gestire questa situazione non proprio facile.