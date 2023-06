Oggi è iniziato il processo contro Kevin Spacey, accusato di molestie

By

Ha avuto inizio oggi il processo contro Kevin Spacey accusato di molesti e abusi sessuali gay nel lasso di tempo che va dal 2001 al 2013. Diverse sono le presunte vittime che hanno parlato di molestie sgradite, avance forzate e anche di un atto sessuale completo non consensuale.

Kevin Spacey si è presentato questa mattina presso il tribunale di Londra con un completo blu ed è apparso molto rilassato nonostante ci fossero diversi giornalisti, fotografi e cameramen ad attenderlo. L’attore si è sempre dichiarato innocente dalle accuse contro di lui avanzate.

È iniziato nella mattinata odierna il processo che vede come imputato Kevin Spacey, famoso attore americano, che è accusato di presunte molestie e abusi sessuali gay nel periodo che va dal 2001 e il 2013.

L’attore americano, caduto in disgrazia a causa delle accuse, si è da sempre dichiarato innocente. Questa mattina si è presentato presso il tribunale di Londra davanti al giudice della Southwark Crown Court.

L’attore è apparso n un completo blu chiaro ed è sembrato piuttosto rilassato nonostante ad accoglierlo ci fossero diversi cronisti, fotografi e cameramen. Il processo andrà avanti per circa un mese, nei mesi scorsi si sono tenute le udienze preliminari.

Durante il processo dovrà rispondere a circa 12 imputazioni che sono state avanzate in seguito a denunce e indizi individuati da diverse indagini effettuate dalla polizia britannica.

Le prime indagini della polizia britannica sono partite in seguito a episodi in cui sarebbero avvenute le aggressioni sessuali ai danni di un aspirante attore. I fatti sarebbero avvenuti tra il 2001 e il 2004.

Le indagini successive sono invece scaturite da 4 asseriti abusi che sono stati denunciati da tre giovani uomini, i fatti sarebbero avvenuti tutti in Gran Bretagna tra il 2005 e il 2013. Le testimonianze però e le denunce sono state presentate solo in questi ultimi mesi.

Tra queste accuse ci sarebbe anche un rapporto sessuale completo non consensuale che è stato imposto ad una delle presunte vittime.

Ci sarebbero poi state avances forzate e una serie di molestie sgradite, questo è quanto dichiarato dalla Procura della Corano che è stata incaricata di predisporre l’atto di accusa.

Tutte le presunte vittime sono coperte dall’anonimato come previsto dalle regole in materia sul riserbo della procedura d’oltre Manica.

Kevin Spacey per i suoi legali è in grado di provare la sua innocenza

Gli avvocati dell’attore hanno dichiarato che Kevin Spacey è in grado di provare la sua innocenza e che potrà anche ritornare ad essere un attore di successo proprio come lo era in passato.

A causa di queste accuse ma anche delle accuse mosse dal movimento #MeToo, l’attore per tutti è diventato un “mostro” e come tale è stato trattato, come lui stesso ha dichiarato ai media pochi giorni fa.

Le accuse mosse nel Regno Unito non sono le uniche con cui l’attore si dovrà confrontare, infatti queste si sommano a quelle avanzate dal movimento #MeToo nel 2017, movimento che ha sede in America.

Tutti i processi avanzati in America hanno visto uscire vincente l’attore e completamente indenne dalle accuse avanzate dalle presunte vittime.