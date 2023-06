Sente dei strani lamenti dal suolo, quando comincia ad indagare resta sorpreso

Sente dei strani lamenti dal suolo e inizia ad indagare. Ciò che scopre è davvero sconvolgente. Ecco cosa un giovane uomo tira fuori dopo aver smantellato un selciato in pietre di mattoni.

È davvero assurda questa storia che stiamo per condividere con voi. Gli abitanti di Voronezh, una piccola cittadina della Russia, hanno assistito a qualcosa di incredibile.

Da tempo, gli occupanti di alcune case vicine ad una piazza del paese, sentivano latrati e urla che nessuno è riuscito mai a localizzare fino a qualche settimana fa, quando un uomo coraggioso ha deciso di indagare su questi strani suoni provenienti dal suolo.

Ecco che cosa scopre smantellando le pietre del selciato. Nessuno poteva immaginare ciò che si nascondeva al di sotto del pavimento. L’incredibile scoperta ha lasciato davvero tutti senza parole. Scopriamo perché questa storia ha fatto il giro del mondo e ha attirato l’attenzione di milioni di persone.

Sente dei strani lamenti dal suolo: ecco cosa scopre

I residenti della città di Voronezh in Russia, hanno sollecitato l’amministrazione pubblica a prendere provvedimenti a seguito di alcuni latrati e suoni spaventosi che da settimane si sentivano nel cuore della notte.

Qualche tempo fa, le autorità locali hanno provveduto ad asfaltare alcune strade e a sistemare altre da tempo danneggiate. Proprio da quel momento si sono iniziati ad udire strani lamenti provenire da sottoterra.

Poiché l’amministrazione locale ha ignorato le richieste degli abitanti, un comune cittadino ha deciso di risolvere autonomamente la questione iniziando a smantellare un selciato realizzato in pietre di mattoni.

Ciò che scopre è davvero incredibile. Finalmente arriva alla soluzione del problema. Vadim, questo il nome del cittadino coraggioso, con alcuni strumenti da lavoro riesce a rimuovere il rivestimento di pietre proprio nel punto in cui si sentivano i suoni.

Il suo lavoro è stato ripreso e filmato dai cellulari di altri concittadini. Quello che l’uomo ha tirato fuori e che ha trovato al di sotto dei mattoni, è davvero assurdo: i latrati appartenevano ad una cagnolina che era stata sepolta da pietre e cemento!

L’impresa è stata difficilissima. Vadim non riusciva a scavare un buco abbastanza grande per poter estrarre la cagnolina che si scoprirà essere poi incinta. Dopo 8 ore, con l’aiuto anche di altri uomini, finalmente la cagnolina viene trattata in salvo e portata da un veterinario.

Ancora oggi non si comprende come possa essere finita sottoterra. Fortunatamente, la cucciola oggi sta bene ed è diventata mamma di 4 meravigliosi cagnolini. Vadim è tornato tutti i giorni, per settimane, a visitare il cane in clinica fino a quando non ha constatato con i suoi occhi che la cucciola poteva camminare nuovamente con le sue zampe.

Mamma e figli sono stati dati in adozione e hanno finalmente trovato una casa e dei padroni amorevoli. Senza la testardaggine di Vadim, la cagnolina e i suoi piccoli non sarebbero sopravvissuti.