Senegal-Olanda, si conclude la prima giornata del Gruppo A

Dopo la vittoria dell’Ecuador ai danni del Qatar, Senegal ed Olanda si affrontano per completare la prima giornata del Gruppo A, il match diventa già fondamentale per le due nazionali che vogliono raggiungere i sudamericani in testa al girone per non rischiare di compromettere la qualificazione.



Nel pomeriggio inizierà anche il mondiale di Olanda e Senegal, quella in programma alle 17 è senza dubbio la partita più interessante della giornata tra due formazioni tecniche che arrivano a questo campionato del mondo con tantissime ambizioni.

Due le assenze importanti della sfida, non ci saranno infatti i due calciatori forse più tecnici delle squadra, da una parte mancherà Sadio Manè, dall’altra gli olandesi dovranno fare a meno di Memphis Depay.

La vittoria dell‘Ecuador nel match inaugurale contro il Qatar mette ulteriore pressioni intorno alle due squadra che on ogni probabilità si contenderanno il primato all’interno del girone.

Van Goal dovrebbe partire con Van Dijk ed Akè al centro della difesa rinunciando quindi a Stefan De Vrij e Matthijs De Ligt dall’inizio.

Senegal con il 4-3-3, davanti c’è Dia

L’infortunio di Manè complica inevitabilmente i piani del Senegal per questo mondiale, i ragazzi di Cissè però arrivano con tanta consapevolezza ed ambizione a questo mondiale dopo la vittoria nell’ultima edizione della Coppa d’Africa.

Il modulo sarà il solito 4-3-3 con Mendy in porta, Koulibaly e Diallo centrali e Ballo-Tourè e Sabaly a completare la linea difensiva.

Il centrocampo sarà retto da Gana Gueye, Mendy e Matarsarr, davanti il tridente offensivo sarà formato da Sarr, Diatta e Dia.



Il Senegal ha il giusto mix di esperienza e qualità e potrebbe rappresentare un’autentica outsider all’interno di questa competizione, oggi la prima sfida affascinante contro l‘Olanda ci darà le prime risposte.

3-5-2 per l’Olanda, Dumfries largo a destra

Come nell’Inter di Inzaghi il ruolo di esterno a tutta fascia sarà affidato a Denzel Dumfries, giocatore che anche in Serie A ha dimostrato di essere devastante a campo aperto con la sua velocità.

Davanti a Noppert ci saranno Timber, Van Dijk e Aké con De Ligt e De Vrij inizialmente in panchina.

Dumfries e Blind saranno i due esterni mentre Berghuis, De Jong e Gakpo reggeranno il centrocampo.

Senza Depay in attacco Van Gaal si affida alla qualità di Bergwijn che giocherà a supporto dell’unica punta Janssen.

La sfida sarà trasmessa alle ore 17 italiane e sarà visibile in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.