Nuovo bonus figli, 500€ al mese per queste famiglie: come averli

Ecco cos’è il nuovo bonus figli, un’agevolazione che ammonta a 500 euro che siamo sicuri che sarà molto gradita dalle famiglie italiane.

Continuate a leggere il nostro articolo informativo, che vi spiegherà cos’è il nuovo bonus figli di un totale di 500 euro al mese e soprattutto qual è la procedura corretta da seguire per ottenerlo.

Cos’è il nuovo bonus figli

In tanti negli ultimi giorni avranno sicuramente sentito parlare del bonus figli. Più che di un’agevolazione da erogare, in realtà, si tratta di un vero e proprio sconto.

Lo sconto in questione sarà frutto della nuova riforma fiscale, che verrà messa in pratica dal Governo di centrodestra già salito al potere per via delle scorse elezioni elettorali. Il centrodestra, assieme a Giorgia Meloni, vuole riformare il nostro Paese e sa bene che uno dei punti su cui focalizzarsi è l’ambito fiscale.

L’economia, specialmente quella legata alle famiglie è sicuramente uno dei temi più difficili da toccare, perché porta con sé tutta una serie di problematica, come la difficoltà degli italiani di far fronte alla crescita esponenziale dell’inflazione, la difficoltà di garantire un’istruzione ai propri bambini o di permettere loro di fare sport.

Ed è proprio per questo che l’Italia vuole ispirarsi a un Paese dove regna il benessere per molte famiglie: stiamo parlando della Francia, la cui riforma fiscale si basa su un quoziente familiare.

Ma come funziona il quoziente familiare e soprattutto come fare per ottenere i 500 euro al mese previsti dal nuovo bonus figli? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprirlo.

Cosa fare per ottenere 500 euro al mese

Per capire come ricevere uno sconto di circa 500 euro al mese, bisogna sapere qual è il funzionamento del quoziente familiare del modello francese.

Il nostro attuale sistema Irpef prevede che il calcolo si faccia sul reddito del singolo contribuente. Il modello, francese, invece, somma i redditi dell’intero nucleo familiare e li dividere per ciascun membro.

In questo modo, le famiglie più numerose e con maggiore quantità di figli vengono avvantaggiate. Si tratta di un vero e proprio incentivo alla natalità, che probabilmente aumenterà la tendenza a mettere al mondo dei figli.

Come tutti sanno, l’Italia è uno dei Paesi in cui si fanno meno figli e con uno dei più alti numeri di soggetti in età avanzata. Proprio per cambiare il trend, Giorgia Meloni ha introdotto la figura del Ministero della Famiglia e della Natalità, a cui attualmente alla guida c’è Eugenia Roccella.

Sono in tanti a pensare che questo ministero si occuperà sempre di più di queste tematiche, per cambiare le sorti dell’Italia. Tornando al quoziente familiare, con l’introduzione del modello francese, secondo le stime, ogni famiglia potrebbe arrivare a risparmiare circa 500 euro al mese.

Si tratta di un’ottima notizia per tutti i cittadini e soprattutto per quelle famiglie con figli, che vivono in una condizione di svantaggio e che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo potenziale sistema fiscale? Fatecelo sapere!