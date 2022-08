Sempre Benzema! Il Real Madrid supera l’Espanyol

La legge Karim Benzema non perdona, il Real Madrid soffre ma risolve la pratica Espanyol con la doppietta del francese nel finale che permette ai blancos di portarsi a punteggio pieno dopo tre giornate di Liga a pari punti con il sorprendente Betis



Passano le stagioni ma Karim Benzema continua a stupire continuando a segnare ed a trascinare una squadra che non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo la straordinaria cavalcata della scorsa stagione.

Eletto qualche giorno fa migliore giocatore Uefa della passata stagione ed in attesa di ricevere il meritatissimo pallone d’oro, Karim Benzema continua a trascinare il Real Madrid a suon di gol e giocate fenomenali.

Decide sempre Benzema, vola il Real Madrid

Partita difficile per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che trova un Espanyol intenso e capace di mettere spesso in difficoltà la retroguardia dei campioni d’Europa in carica.

Dopo il gol iniziale di Vinicius Jr i padroni di casa trovano il pareggio sul finale di primo tempo ma proprio quando la partita sembrava indirizzata sul pareggio Benzema regala la vittoria agli ospiti.

Real Madrid dunque che vola a punteggio pieno dopo due giornate dando ampia dimostrazione di forza e superiorità al campionato.

A 9 punti in classifica i blancos condividono la vetta della Liga con il sorprendente Betis Siviglia che sembra aver trovato grande compattezza ed equilibrio in questo inizio di stagione.

Vittoria importante anche per il Barcellona di Xavi che, dopo il pareggio interno con la Real Sociedad, si regala una notte splendida davanti ai propri tifosi con una vittoria netta e meritata contro il Valladolid.

Protagonista assoluto è Robert Lewandowski che segna una doppietta e risponde a Benzema portandosi in vetta alla classifica marcatori.

Dopo una stagione difficile il Barcellona sembra finalmente tornato sui livelli abituali con un fenomenale Ousmane Dembele sulla destra e le geometrie di Pedri in mezzo.

Il Barcellona ora proverà a tornare grande anche in Europa in un girone di ferro con Bayern Monaco ed Inter e con l’immediato ritorno di Robert Lewandowski all‘Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Il campionato spagnolo promette spettacolo con Barca e Real Madrid pronti a giocarsi il campionato fino alla fine trascinati da i fenomenali Karim Benzema e Robert Lewandowski.

Vedremo ora se i ragazzi di Xavi riusciranno ad avere quella continuità di risultati che spesso nelle ultime stagioni era mancata condizionando il rendimento della squadra in classifica.