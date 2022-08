Incidente tra due barche sul Lago Maggiore: 7 persone rimaste ferite

Due imbarcazioni si sono scontrate, sul Lago Maggiore, nel pomeriggio di ieri. L’impatto è avvenuto tra un motoscafo e un gommone.

Sul motoscafo viaggiavano 7 passeggeri, mentre sul gommone altre 2 persone rimaste illese. Lo scontro nel pomeriggio di ieri ha provocato 7 feriti, le cui condizioni sarebbero in fase di accertamento.

Lago Maggiore, scontro tra gommone e motoscafo: le condizioni dei feriti

Attimi di paura sul Lago Maggiore. Nel pomeriggio di ieri intorno alle 18:30, due imbarcazioni si sono scontrate violentemente. Si tratta di un motoscafo con a bordo 7 persone e di un gommone, che ne trasportava altre 2. Alcuni dei presenti a bordo sono infatti finiti in acqua dopo l’impatto. Solamente uno dei feriti avrebbe riportato gravi ferite, e sarebbe stato trasportato in ospedale, secondo quanto riportato da Rainews.it in codice rosso.

Tra i passeggeri del motoscafo vi erano anche quattro bambini, due dei quali finiti in acqua a causa dell’impatto. In totale sono state 5 le persone cadute dalla barca, ma che fortunatamente non hanno avuto problemi nel mettersi in salvo.

L’incidente è avvenuto per la precisione all’altezza di Ranco, in provincia di Varese. Immediatamente sul posto è arrivata la guardia costiera, insieme ai soccorsi e a un elicottero. Una ragazza di 14 anni, che ha riportato le ferite più gravi, è stata trasportata in ospedale a Monza, al San Gerardo, per dei tagli alla mano.

La giovane ha riportato delle lesioni dopo la caduta in acqua, venendo a contatto con l’elica del motore. Tre dei bambini presenti sono stati portati a Varese, al Filippo del Ponte, in codice giallo. Le loro condizioni di salute, da quanto si apprende, non sono preoccupanti.

Seppure in un primo momento si era parlato di nessun ferito grave, uno dei passeggeri del motoscafo sarebbe adesso ricoverato in codice rosso.

Incidente al Lago Maggiore: sequestrate le imbarcazioni

Le forze dell’ordine stanno indagando in queste ore sulle cause delle scontro. Un incidente nel quale due bambini sono finiti in acqua, senza riportare gravi lesioni o ferite, dal quale solo un passeggero sarebbe ricoverato – secondo quanto appreso nella giornata di oggi – in codice rosso.

I primi a intervenire dopo lo scontro sono stati i carabinieri, che hanno trovato 5 passeggeri in acqua. Il primo soccorso è stato fornito dal 112, che ha inviato gli specialisti del soccorso in acqua dei vigili del fuoco, partiti da Ispra. Un’auto medica è invece partita da Varese, mentre altri mezzi per il soccorso sono arrivati da Travedona, Angera e Azzate.

L’autorità giudiziaria ha messo sotto sequestro le barche, mentre proseguono le indagini dei carabinieri di Varese insieme alla guardia costiera.