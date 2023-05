Sembra un magnifico quadro e invece è un borgo medievale: in questa regione

Borgo medievale: sembra un magnifico quadro e invece è proprio un borgo e lo possiamo ritrovare in questa regione. Quello che c’è da sapere a tal proposito.

L’Italia regala moltissimi paesaggi incantevoli e scorci davvero unici da vivere. Il nostro Paese è, infatti, uno dei più amati proprio per la diversità delle sue caratteristiche geografiche che quindi rendono diversa ogni zona e ogni regione. Ecco dove si trova un borgo che non potete perdervi proprio perché è così bello da sembrare un quadro.

Borgo medievale: prime informazioni da tenere in considerazione

Il nostro territorio italiano sicuramente è uno di quelli che in molti ci invidiano.

L’Italia viene invidiata da tutto il mondo per tutte le sue bellezze naturali e per i paesaggi mozzafiato che è in grado di regalare ai suoi turisti e ai suoi abitanti. Inoltre l’Italia è davvero ricca di bellezze naturali così come di beni preziosi ed artistici che quindi la rendono unica per chi la vive o la visita. Particolarità del nostro Paese, inoltre, è la presenza di varie regioni che hanno delle caratteristiche piuttosto uniche tra di loro. Questo permette di non stancarsi mai e di scoprire delle particolarità nascoste.

Altra caratteristica del territorio italiano è la presenza di veri e propri borghi che spesso ricordano dei quadri per quanto sono perfetti.

Il borgo, inoltre, offre un’esperienza molto più intima e raccolta rispetto a quella delle grandi città che permettono anche di fare un vero e proprio tuffo nel passato.

Uno dei borghi che sta riscuotendo successo nell’ultimo periodo è quello che si trova in Trentino-Alto Adige, precisamente nel Tramin- Termeno. Come mai sta diventando così popolare e meta scelta da più turisti? Ne parliamo insieme nel seguente articolo.

Borgo medievale: ecco il borgo che tutti sognano di vedere

Come già anticipato, questo piccolo borgo nell’ultimo periodo sta diventando una vera e propria meta obbligata per i turisti da tutto il Mondo. Molti scelgono di trascorrere proprio in questa zona la loro vacanza da sogno in mezzo a paesaggi che lasciano senza fiato.

Qual è, quindi, questo borgo?

Si tratta del borgo Tramin- Termeno che si trova in Trentino- Alto Adige. Si tratta di un borgo piuttosto particolare perché viene anche chiamato “strada del vino”. Il nome che viene dato non è dettato dal caso, anzi.

Tale borgo, infatti, è caratterizzato proprio dalle vigne che arrivano fino al centro della cittadina. Ed infatti tale borgo sorge proprio tra i vigneti che quindi regalano anche dell’ottimo vino.

Ovviamente si tratta di un borgo da poter visitare in qualsiasi periodo dell’anno perché, in base al periodo, ci saranno colori diversi ma soprattutto scorci particolari. Se però dovrete pensare ad un periodo, o al periodo migliore, super consigliato è il periodo autunnale che come sappiamo è anche la stagione del vino e della vendemmia.

Cosa dobbiamo aspettarci: dettagli a tal proposito

Sicuramente in questo borgo è la Natura ad avere spazio e importanza. Le vigne, infatti, sono l’elemento caratteristico di questo piccolo borgo e che lo rendono così famoso.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo piccolo borgo?

Partiamo dal centro della cittadina. Esso è caratterizzato da una meridiana del vino che divide il Duomo e il Palazzo del Comune; tale meridiana è la linea da seguire per potersi orientare ottimamente all’interno del piccolo borgo.

Altra caratteristica è la torretta di pietra che, appunto, si trova nel centro della piazza.

Sulla torretta sono incise, sulla sua lunghezza, le Capitali mondiali del vino; viene citata Mendoza, in Argentina, e ovviamente tutte le cittadine della Loira in cui viene prodotto il vino conosciuto in tutto il mondo.

Quello che però lascia sicuramente senza fiato è la presenza delle vigne che arrivano fin sopra le case. Questa è la caratteristica principale di questo borgo che quindi è completamente “inondato” dalle vigne e dal vino.

Cosa bisogna fare a Termeno: informazioni su questo aspetto

Una tappa che non bisognerà perdersi quando ci si reca a Termeno è la degustazione di vini che, quindi, ci aiuterà a comprendere quanto sia ottimo il vino locale.

Ad esempio già a pochi metri dal centro città sono presenti le tenute di ottimi produttori di vino come Tenute Hofstätter e Elena Walch. A ciò si aggiungono tantissime cantine che sorgono al di fuori del piccolo borgo e che possono regalare un’esperienza unica tra vino e Natura.

Una delle cantine maggiormente consigliate e che quindi attira molti turisti è la Cantina di Termeno o anche nota come Kellerei Tramin. Si tratta di un’ottima cantina che quindi organizza varie degustazioni in una struttura molto moderna a forma di nido orientata sui vigneti.

Ovviamente ci sono tantissime altre cantine che potranno essere visitate durante la propria vacanza; molte di esse organizzano anche percorsi guidati e degustazioni molto particolari immerse nella Natura.

Il vino che viene prodotto proprio in questa zona e che quindi non potrete non assaggiare è il Gewürztraminer molto noto anche in tutto il Mondo. A ciò si aggiungono anche il Pinot Grigio e Bianco, il Lagrein, il Riesling e il Cabernet Sauvignon.

Insomma un borgo da scoprire a 360° e che vi lascerà senza fiato per la sua semplice bellezza.

Ecco che quanto detto ci fa capire che effettivamente l’Italia è piena di tanti posti da visitare che non conosciamo nemmeno e di cui non conosciamo l’esistenza.

Eppure non bisogna andare tanto lontano per osservare dei paesaggi così belli da sembrare dei veri e propri quadri. Proprio come quello che abbiamo presentato in questo articolo che è da vedere sicuramente e che si trova in Italia. Un borgo medievale che sembra un quadro.