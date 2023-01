Riempi di riso una bottiglia di vino, il trucchetto dal passato che facilita la vita

Oggi vi spieghiamo il motivo per il quale dovresti riempire sempre una bottiglia di vino di riso. Si tratta di un trucco incredibile.

Vi sveliamo un metodo incredibile e non conosciuto da molti, che vi aiuterà a sfruttare al massimo le proprietà contenute dal riso. Tutto quello che dovrete fare è metterlo all’interno di una bottiglia e aspettare. Così il gioco sarà fatto.

Le proprietà del riso

Un bicchiere di vino rosso, bianco, grigio o rosato esalta il sapore di un piatto. Dopo aver svuotato la bottiglia, alcuni la buttano subito nella spazzatura, mentre altri si divertono a metterci dentro una manciata di riso e hanno ragione a farlo, perché questo trucco naturale è geniale ed efficace.

A prima vista, quando ti parlano di mettere il riso nelle bottiglie di vino vuote, sembra un’idea di riciclo che ha una connotazione decorativa. Ma è ben lungi dall’essere il caso. In realtà, rimarrai stupito nel conoscere il ruolo del cereale!

Intanto devi sapere che il riso, e in particolare il suo amido che è in grado di rilasciare una volta a riposo, ha un pH 6 e delle proprietà pulenti e sgrassanti incredibili. Alcuni ritengono che siano equivalenti a quelle che risultano dalla combinazione di aceto e di bicarbonato di sodio.

Molti utilizzano il potere dell’amido di riso per eliminare una serie di macchie che di solito sono difficili da rimuovere, come ad esempio quelle di ruggine e di calcare. Non sappiamo se lo sapevi già, ma il riso viene regolarmente impiegato dagli esperti in alcune parti del mondo per rimuovere le macchie, quindi per qualcosa per la quale in origine non era assolutamente pensato.

Di seguito ti spieghiamo passo dopo passo come fare e soprattutto quali sono i suoi vantaggi.

Perché metterlo dentro una bottiglie di vino

Mettere il riso in una bottiglia di vino sembra inverosimile. Ma il motivo di questo metodo? Pulisci accuratamente la tua bottiglia e non lasci tracce. E’ una soluzione perfetta quando, ad esempio, si vuole conservare un contenitore vintage per mettere altre bevande o liquidi.

Ovviamente sarebbe necessario lavarlo bene prima in modo che non rimanga traccia del prodotto originale. A volte può essere difficile riutilizzare le bottiglie di vino vuote, in quanto l’odore e le tracce di vino possono essere incorporate al loro interno.

Inoltre, a causa del collo, pulirli con una semplice spugna non è davvero facile. Ma c’è una soluzione più pratica e tutto ciò di cui hai bisogno è il riso.

Per usare questo trucco, niente potrebbe essere più semplice. Dopo aver svuotato completamente la bottiglia e averla sciacquata, versate nel recipiente una manciata di riso.

Usando un imbuto, riempi un quarto della bottiglia e aggiungi ½ tazza di acqua bollente e qualche goccia di detersivo per piatti. Quindi chiudere con il tappo e agitare energicamente.

I chicchi di riso dovranno muoversi per pulire lo sporco e le macchie ostinate attaccate ai lati. Continuare ad agitare la bottiglia per alcuni minuti prima di svuotarla e sciacquarla con acqua pulita.