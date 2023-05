Sembra proprio una reggia ma è la casa di una delle coppie più amate della TV

Sembra proprio una reggia ma è “solo” la casa bellissima di una famosa coppia della TV. Altro che castelli e palazzi storici: qui il lusso regna sovrano.

Guardate con attenzione questa fotografia. Cosa vedete? Sicuramente una maestosa abitazione che vale migliaia e migliaia di soldi. Sì, è una “piccola” reggia, ma no, non appartiene a nessun erede di qualche storico sovrano o a qualcuno che abbia un titolo nobiliare.

Questa casa super lussuosa ha però comunque due proprietari d’eccezione, una coppia amatissima e conosciuta in tutto il mondo. A proposito, altro dettaglio importante e da non sottovalutare: questa splendida dimora si trova in Italia, più precisamente in Toscana!

Circondata dal verde, affaccia sulle colline del Chianti dove si produce uno dei migliori vini made in Italy. Localizzata nello storico borgo di Figline, si estende su ben 350 ettari di terreno.

In passato era la dimora di un nobile, il duca Simone Vincenzo Velluti Zati di San Clemente che sicuramente i toscani ben ricorderanno. Dal 1997 questa casa è però proprietà di una splendida coppia dello showbiz internazionale.

Questa bellissima tenuta che sorge sul borgo toscano di Figline è tra le più maestose di Italia. In passato dimora del duca Simone Vincenzo Velluti Zati di San Clemente, oggi appartiene a una coppia famosissima e molto amata: stiamo parlando di Sting e di sua moglie Trudie.

Il famoso cantautore britannico, ex membro dei Police e la sua splendida consorte, l’attrice e produttrice cinematografica Trudie Styler, hanno acquistato questa lussuosa tenuta nel lontano 1997.

Da sempre amanti dell’Italia, la coppia continua ancora tutt’oggi a trascorrere vacanze e lunghi periodi dell’anno in Toscana piuttosto che in Inghilterra o in America dove entrambi sono conosciutissimi.

Vi mostriamo qualche dettaglio in più su questa casa che sembra proprio una reggia ma che in realtà è “solo” un’abitazione privata che ha anche un nome: il Palagio.

Affacciata sulle colline del Chianti, questa maestosa dimora fu costruita nel 500 per volere di una illustre famiglia di nobili toscani. Sorge su 350 ettari di terreno ed è circondata da piante di viti e olivi.

Fino a qualche anno fa, Sting e sua moglie trascorrevano in questa casa l’estate, da soli o in compagnia di amici celebri. Da un po’ di tempo però, la famosa coppia ha deciso di aprire le porte della sua abitazione a chiunque abbia il desiderio di trascorrere un’esperienza rilassante e all’insegna delle tradizioni culinarie italiane.

Il cantante e la moglie, hanno aperto per esempio un ristorante all’interno della villa e in prima persona entrambi si sono preoccupati di selezionare i migliori chef della zona per garantire l’assaggio di portate deliziose a chi decide di andarli a trovare.

Ma non è tutto. La coppia, davvero molto generosa, mette a disposizione anche la villa per organizzare feste e cerimonie private come matrimoni, ovviamente solo in certi periodi dell’anno e quando i proprietari sono all’estero.

Il Palagio è oggi non solo la reggia di una coppia famosissima. Essa è anche una delle aziende agricole e vinicole più apprezzate d’Italia e del mondo. Sapete che Sting, appassionato della produzione di vini, ha una cantina personale che provvede personalmente a rifornire con le sue viti?

Curiosità: le etichette delle sue bottiglie fanno riferimento ad alcuni dei pezzi più famosi del suo repertorio. Potrai trovarti per esempio a degustare una bottiglia di “Sister Moon” o a sorseggiare un bicchiere di “When we dance”, magari proprio in compagnia della coppia che adora colloquiare con gli ospiti della tenuta.

La reggia di Sting e consorte non è certamente piccola. La dimora presenta ben 5 grandi camere per gli ospiti, un campo da tennis, una bellissima piscina e una palestra.

Puoi andare addirittura a cavallo a Villa Palagio, trottando tra le immense distese verdi e godendoti tutta la bellezza di un paesaggio mozzafiato come quello che la Toscana è in grado di offrire.

È proprio l’amore per l’Italia ma soprattutto l’animo gioviale e cordiale degli italiani, ad aver convinto la famosa coppia ad aprire le porte della loro reggia anche agli estranei. Tra l’altro, sia il cantante che la famosa attrice, nel 2019 sono stati insigniti cittadini onorari di Incisa Valdarno e Figline.