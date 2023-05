L’incoronazione di Re Carlo III è sempre più vicina e gli inglesi si preparano a questa grande festa, che in realtà ha risonanza in tutto il mondo.

Domani ci sarà la cerimonia ufficiale a Westminster Abbey, dove il sovrano verrà incoronato con la simbolica e pesante corona di Sant’Edoardo, un gioiello antico di circa 2 kg che la stessa madre indossò negli anni Cinquanta per la medesima cerimonia. Quella di allora fu molto più lunga e vi parteciparono più del doppio delle persone, tuttavia il valore rimane lo stesso e nonostante gli elementi di ammodernamento, come la carrozza più confortevole utilizzata per il corteo, l’evento rimane forte della sua valenza storica e tradizionale. Tutti vogliono parteciparvi, anche da dietro le transenne che costeggiano il percorso che faranno i sovrani toccando luoghi importanti di Londra. Da ore i sudditi sono stipati in tende da campeggio per accaparrarsi i posti migliori e assistere a una festa che in realtà è nuova per tutti perché sono davvero pochissimi quelli che hanno potuto assistere alla precedente, ovvero l’incoronazione di Elisabetta II a soli 25 anni per la scomparsa del padre.

I preparativi per l’incoronazione di Re Carlo III

Alla vigilia dell’incoronazione di Re Carlo III, tutto il mondo è in gran fermento, a partire dalla stessa città di Londra che accoglierà per l’occasione personalità importanti come il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella e molte altre provenienti da ogni Paese del mondo come Ursula Von Der Leyen.

Carlo III è il sovrano che ha dovuto attendere di più per salire al trono, dal momento che Elisabetta II ha regnato per 70 anni. Il suo regno è stato il più lungo della storia britannica perché ha superato il precedente record della sua trisavola Vittoria, ma anche il più lungo della storia mondiale, dietro solo al regno di Luigi XIV di Francia.

L’ultrasettantenne Carlo ha preso il posto di sua madre da settembre, quando questa è scomparsa lasciando un vuoto enorme in tutti coloro che l’hanno sempre amata. La cerimonia ci sarà ufficialmente domani e nonostante le tante polemiche riguardanti soprattutto la presenza della figura controversa di Harry, l’aria è quella di una grande festa.

Lo si evince chiaramente osservando le strade londinesi, cosparse di bandiere dell’Inghilterra. Si tratta di uno degli eventi pubblici più importanti della storia recente del Paese, inedito per la maggior parte della popolazione. Sarà seguito da tutte le emittenti televisive del mondo e come accade sempre per gli eventi che riguardano la Royal Family, la città è addobbata in ogni angolo.

Chi sarà presente e la polemica su Meghan

Secondo quanto riportato dalla Bbc, sono circa 2.000 le persone che hanno ricevuto l’invito ufficiale a partecipare alla cerimonia di domani, che inizierà alle 11 ora locale, ovvero alle 12 in Italia. Sicuramente se parliamo di presenze e assenze, i riflettori di tutto il mondo sono puntati sul secondogenito di Carlo e Diana, il principe Harry.

Il duca del Sussex ha notoriamente un rapporto molto difficile con il resto della famiglia e sono stati tanti gli screzi con il padre, con il fratello William e anche con la nonna. L’erede al trono sarà in prima fila, accompagnato dalla bella moglie Kate che era considerata la prediletta per Elisabetta rispetto alla dolce metà di Harry, Meghan, decisamente più ribelle e per questo non vista di buon occhio.

Tuttavia anche loro hanno ricevuto l’invito però l’ex attrice non ha accettato, con la scusa di dover stare a casa per festeggiare il compleanno del figlio Archie, che cade proprio domani. Questo ha alimentato ancora di più la polemiche perché dal momento che con la morte di Elisabetta i figli di Harry sono entrati nella linea di successione, tutti si aspettavano che l’evento di domani, in unione con il quarto compleanno del primogenito, fosse l’occasione perfetta per presentarlo pubblicamente per la prima volta.

Invece non sarà così e Harry presenzierà alla cerimonia da solo, fra l’altro in un posto ben distante dal resto della Royal Family. Al contrario, la famiglia di William sarà presente al completo.

Dopo il matrimonio con l’attrice statunitense, Harry si è via via allontanato dalla sua famiglia per diverse discussioni, nate principalmente perché la donna non è vista di buon occhio e sono diversi i “dispetti” che ci sono stati, ultimo di quali l’allontanamento della coppia da Frogmore Cottage, dove pensavano di vivere stabilmente. Invece Carlo ha deciso di far andare Andrea al suo posto.

Ci si aspetta che quest’ultimo partecipi, sebbene sia coinvolto in uno scandalo di abusi sessuali e per questo sia stato privato dei titoli militari ufficiali. Invece non ci sarà Sarah Ferguson, sua ex moglie.

Se parliamo di ex consorti invece ci sarà quello di Camilla e anche i suoi nipoti, che faranno da paggi insieme al principino George, portando ai sovrani i regalia. Durante una cerimonia che verrà eseguita successivamente, leggermente più breve, verrà incoronata Regina.

Fra le presenze importanti ci saranno poi Rishi Sunak, Liz Truss, Tony Blair, Humza Yousaf. Ancora, sono attesi i capi di stato e i politici più importanti, come Macron, Anthony Albanese, il Re Felipe VI di Spagna con la regina Letizia e il principe Alberto di Monaco con la principessa Charlene. Arriverà Mattarella accompagnato dalla figlia Laura. Importante assenza invece quella di Joe Biden però al suo posto ci sarà la first lady Jill.

I media britannici hanno riferito che dovrebbero esserci anche i cantanti Lionel Richie e Kelly Jones, poi come dicevamo la Von Der Leyen e David Beckham con la moglie Vittoria.

Il programma

Si inizierà alle 11 ora locale di domani, anzi anche leggermente prima. Il primo passaggio sarà la processione con cui Carlo lascerà la residenza reale di Buckingham Palace per raggiungere il luogo dell’incoronazione, ovvero l’abbazia di Westminster.

Il corteo proseguirà lungo il viale alberato The Mall e poi nella piazza antistante l’edificio del parlamento. È un tragitto lungo poco più di 2 chilometri che Carlo e Camilla affronteranno non sulla carrozza utilizzata da Elisabetta nel 1953, ovvero la Cold State Coach, ma con una più moderna, rivestita in oro nella parte esterna, la stessa fra l’altro utilizzata per i 60 anni di regno nel 2012.

Dotata di tutti i comfort all’interno, conserva comunque quel fascino antico nell’aspetto esterno, così come una tradizione che comunque è capace di appassionare nonostante sia datata. Assieme ai sovrani sfileranno 200 membri delle forze armate ma anche ecclesiastici e rappresentanti dei paesi del Commonwealth. Ci sarà anche Sunak.

L’arrivo all’abbazia è previsto intorno alle 11 ed è probabile che Re Carlo III indosserà la divisa militare e non gli abiti tradizionali come è stato per i precedenti sovrani britannici. Qui poi, a mezzogiorno ora italiana, inizierà la cerimonia vera e propria celebrata dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby. La durata sarà all’incirca 2 ore, a differenza di quella di 4 ore di Elisabetta e sarà più sobria ma il programma è circa lo stesso.

Per la maggior parte del tempo Carlo III siederà sull’imponente trono in legno di 700 anni fa utilizzato per le tutte le incoronazioni dei regnanti britannici. L’arcivescovo gli ungerà la testa, il petto e le mani con un olio sacro e questa è la parte più importante del rito dal punto di vista religioso, fra l’altro il sovrano è anche il capo della Chiesa anglicana.

Poi ci sarà l’incoronazione vera e propria con la consegna di vari oggetti come il globo imperiale, l’anello, lo scettro e il guanto. Le campane suoneranno a festa, contemporaneamente ai colpi di cannone in tutto il Regno Unito.

Nella parte conclusiva i membri della famiglia rendono omaggio al nuovo monarca inginocchiandosi davanti a lui e giurando fedeltà. Verrà poi incoronata Camilla con la corona della regina consorte Maria, moglie di Giorgio V. Poi, la pesante corona di Sant’Edoardo indossata da Re Carlo verrà sostituita con quella imperiale di Stato.

Ci sarà un riconoscimento ufficiale anche per l’erede al trono William e poi si tornerà a Buckingham Palace come da tradizione, per attendere il saluto di Carlo e Camilla al popolo britannico dal balcone centrale della residenza.

A differenza del solidissimo feedback positivo dei sudditi nei confronti di Elisabetta, la reputazione di Carlo non è state sempre ben vista, specialmente per la crisi matrimoniale con Diana e in generale la stampa lo ha sempre descritto come un personaggio pasticcione e goffo. In un recente sondaggio è risultato essere al terzo posto di gradimento dopo William e Kate.

Rigido il protocollo di sicurezza messo in campo domani dalla polizia metropolitana di Londra per sedare eventuali proteste o disordini.