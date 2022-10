Barbara Palombelli al naturale, com’è senza le luci di Forum: lo scatto inedito

Barbara Palombelli, avete mai visto la famosa conduttrice e giornalista senza filtri e senza le luci di Forum? Arriva lo scatto inedito che vi lascerà di sasso.

La moglie di Francesco Rutelli è una delle conduttrici più apprezzate di Mediaset. Sempre sistemata e in ordine, è bellissima. Ma l’avete mai vista senza trucco e al naturale? Che grande sorpresa! Vi mostriamo com’è lontano dalle luci degli studi televisivi.

Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice amatissima dal pubblico

Amare Barbara Palombelli riesce davvero semplice al pubblico italiano. La giornalista, sebbene talvolta si mostri severa ed esigente, è in realtà tra le più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano.

Da tanti anni è sul piccolo schermo. Ha collaborato, prima di entrare nel mondo della TV, con quotidiani e riviste importanti come Panorama, L’Europeo e Il Corriere della sera, fino ad approdare poi in televisione come presentatrice.

Lei oggi è il volto noto che tiene compagnia ai telespettatori con Stasera Italia e Forum. Quest’ultimo format, in particolare, che ha ereditato da Rita Dalla Chiesa, colei che l’ha preceduta e che è stata una delle storiche conduttrici del programma, l’ha resa ancora più popolare.

Sono ormai diversi anni che la moglie di Francesco Rutelli è la regina del legal show che tanto è seguito e amato dagli italiani. Proprio a Forum, vediamo una Barbara Palombelli sempre perfetta, con uno stile, un look e un trucco impeccabile. Ma l’avete mai vista lontana dalle luci di Forum? Un’altra persona: struccata e senza filtri è quasi irriconoscibile.

Com’è la conduttrice di Forum al naturale

Opinionista, giornalista e conduttrice: che cos’è che non fa Barbara Palombelli nella vita? La moglie di Francesco Rutelli non si è fatta mancare nulla. Il lavoro per lei è sempre stato importante proprio come la famiglia.

Anche se è costantemente impegnata in televisione, trova sempre il tempo da dedicare al marito e ai suoi splendidi figli. Barbara Palombelli adora la luce dei riflettori, adora essere protagonista della televisione e con il suo carisma e la sua professionalità ci riesce benissimo a conquistare gli italiani.

A Forum, ma in realtà, in qualsiasi altra trasmissione a cui presenzia, siamo abituati a vedere la moglie di Francesco Rutelli sempre in ordine, con i capelli perfetti e il trucco ben definito che mette in risalto il suo viso bellissimo.

D’altronde, come potrebbe mai essere diversamente? In televisione le luci e la preparazione dei make-up artists aiutano davvero tanto ad apparire splendidi. A questo proposito, avete mai visto Barbara Palombelli al naturale, senza filtri e senza le luci dei riflettori?

Partiamo dal presupposto che la conduttrice di Forum è di per sé una donna bellissima: truccata lo è ancora di più ma anche al naturale è davvero uno spettacolo della natura.

Spuntano alcuni degli scatti della bella presentatrice nei quali appare struccata, senza un filo di matita, lucidalabbra, rossetto o fondotinta. Spettinata e semplice come una qualsiasi donna che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Ebbene, anche in queste situazioni nelle quali non si posso nascondere difetti ed imperfezioni, Barbara Palombelli appare sempre bellissima. Il tempo per lei sembra non essere passato.

La conduttrice che oggi ha 68 anni, sembra una ragazzina. Pelle levigata, zero occhiaie, viso privo di rughe. Insomma, che cosa ha combinato la Palombelli? Ha fatto forse un patto coi piani alti per rimanere eternamente giovane? Con o senza trucco, la presentatrice è davvero uno schianto.