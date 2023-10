Sedicenne alla guida di un’auto contromano fugge all’alt della Polizia e si schianta

Il 16enne era alla guida di un’Audi A3, di proprietà della mamma dell’amico che era in auto con lui e che aveva deciso di fargliela provare.

Il ragazzo è stato portato in ospedale per alcune lesioni, ma non è in pericolo di vita. Illeso l’amico accanto a lui.

Un ragazzo di 16 anni si è schiantato la notte scorsa contro uno spartitraffico nel centro di Lecce dopo aver ingaggiato un inseguimento con la polizia. L’adolescente, che viaggiava contromano alla guida di un’Audi A3, non si è fermato all’alt della Polizia ed è scattato l’inseguimento. A bordo con il ragazzo c’era un giovane di 21 anni di Mesagne, figlio della proprietaria dell’auto. Il ragazzo aveva deciso di far provare l’auto all’amico, nonostante non avesse ancora conseguito la patente.

I due amici sono stati sottoposti ai test alcolemico e antidroga che hanno dato, per entrambi, risultati negativi. Il 16enne è stato portato in ospedale per alcune lesioni, ma non è in pericolo di vita. Illeso il proprietario della vettura.