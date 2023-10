Sembra che già in passato l’uomo avesse tentato di uccidere la compagna, ma la vittima aveva sempre rifiutato l’applicazione del codice rosa.

Sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, la donna versa in condizioni molto gravi. L’uomo ha tentato di fuggire, ma i carabinieri lo hanno intercettato alla stazione ferroviaria e lo hanno arrestato.

Donna accoltellata dal compagno a Pontedera

L’ha colpita con una coltellata alla gola, poi ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato alla stazione. È quanto avvenuto questa mattina a Pontedera, provincia di Pisa, dove un uomo, originario di Livorno, ha tentato di uccidere la compagna, mentre erano in strada, in via De Nicola. La vittima – una donna di 57 anni – è stata soccorsa e sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, ma le sue condizioni sono al momento molto gravi.

Stando a quanto riferisce l’Ansa, sembra che già in passato l’uomo avesse tentato di uccidere la compagna, ma la donna si era sempre rifiutata l’applicazione del codice rosa per le donne vittime di violenza.

L’omicidio di Concetta Marruocco a Cerreto d’Esi

La notte scorsa un’altra tragedia si è registrata a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Franco Panariello, 55 anni, ha ucciso a coltellate la sua ex moglie, Concetta Marruocco, due anni più giovane. L’uomo, da cui la vittima si era separata da tempo, si sarebbe introdotto di notte nell’appartamento in cui la donna viveva con la figlia più piccola. I due avrebbero avuto una violenta lite, al culmine della quale l’operaio avrebbe accoltellato a morte la donna.

Poi lo stesso Panariello avrebbe chiesto alla figlia di chiamare i carabinieri. Quando i militari dell’Arma sono giunti sul posto, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. La coppia ha altri due figli, che vivono fuori.