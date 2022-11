Sébastian Haller: il tumore è tornato e dovrà operarsi di nuovo

By

Il male che tempo fa ha attaccato Sébastien Haller è tornato, ma il calciatore non si demoralizza ed è pronto a sconfiggerlo per sempre. Il famoso e amatissimo attaccante del Borussia Dortmund aveva da poco iniziato a riprendersi dopo il primo intervento ai testicoli subito a luglio, ma a quanto pare la sua lotta non finisce qui. Il tumore è tornato, ma Sebastian è pronto ad un altro intervento che potrebbe eliminare definitivamente il grande male che lo affligge.

Purtroppo Sébastien Haller dovrà tornare sotto i ferri, perché il tumore è tornato. Il calciatore stava iniziando proprio ora il suo recupero dopo il primo intervento ai testicoli a cui si era sottoposto qualche mese fa. Haller comunica la notizia sui social con un tweet e ringrazia i suoi tifosi per il supporto che sta ricevendo in questo periodo così difficile e scrive: “La forza per sopportare questa situazione mi arriva dal vostro affetto“.

La battaglia contro il tumore

L’amato calciatore continua la sua battaglia contro questo male che da diverso tempo lo affligge. Da poco si stava riprendendo dall’intervento al quale si era sottoposto 3 mesi fa. La sua lotta contro il tumore quindi non è finita qui e dovrà infatti sottoporsi ad un’altra operazione, per poter eliminare definitivamente il tumore che lo ha allontanato tutto questo tempo dai campi di calcio.

Sebastian ha dovuto mettere così in pausa la sua passione, il pallone, per potersi curare. A comunicare il tutto è proprio lui attraverso Un Tweet dove informa i suoi fan della notizia e li ringrazia per il supporto che sta ricevendo in questo periodo così complicato e delicato della sua vita.

Bsr tt le monde je tenais à vs informé que la 1er Étape a été accomplie!

Je tiens à remercié être le @BVB et l’équipe médical qui ont été exceptionnel ac moi. Un grand merci également à tt le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement – bienveillance 🙏🏽💪🏾#step1 pic.twitter.com/jr1G7ILYZI — Sébastien Haller (@HallerSeb) July 21, 2022

Haller a Soli 28 anni si sottoporrà ad un secondo intervento per eliminare definitivamente il tumore ai testicoli, che non gli ha permesso nell’ultimo periodo di continuare a giocare insieme alla sua squadra.

Il calvario di Sébastien Haller

Il calciatore acquistato l’estate scorsa dal club tedesco, si è dovuto fermare a luglio per problemi di salute. A Sebastiano Infatti è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, dopo aver sofferto per diverso tempo di un disturbo nella zona del ventre. In 24 ore fece il test ma risultato fu sconvolgente: tumore.

Nonostante la sua giovane età, non ha mai perso la grinta e dopo un primo intervento e diverse sedute di chemioterapia, oggi si sottopone ad un secondo intervento che potrebbe essere quello di svolta per la sua salute. Con questa seconda operazione infatti, potrebbe andare ad eliminare definitivamente il tumore.

A comunicarlo è proprio lui attraverso un tweet e in un altro invece ringrazia tutti i suoi fan del sostegno che sta ricevendo ultimamente.

Comme prévu depuis le début, différentes possibilités étaient envisagées suite aux chimio. Je vous annonce que le combat n’est pas terminé pour moi. Je vais devoir subir une opération pour en finir définitivement avec cette tumeur qui m’éloigne des terrains.

Merci à tous 💪🏽🙌🏽 pic.twitter.com/sFijTijLXu — Sébastien Haller (@HallerSeb) November 16, 2022

Di certo non sarà facile attraversare questo momento da solo, ma Sébastien Haller ha il sostegno di tutti i suoi tifosi.