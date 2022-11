Asciugamani profumatissimi con un pizzico di questo in lavatrice

Non c’è niente di più bello quando il bucato profuma di fresco e pulito. Però non è così semplice igienizzare o eliminare i cattivi odori, soprattutto dagli asciugamani. Ma bastano dei piccoli accorgimenti e qualche rimedio naturale per ottenere un risultato davvero sorprendente: scopriamo come fare.

Per avere degli asciugamani sempre profumati dovresti seguire alcuni accorgimenti che ti sveleremo proprio ora in questo articolo. Dite addio ai cattivi odori, i vostri asciugamani torneranno bianchissimi e profumatissimi. Rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato: scopriamo come fare.

Asciugamani bianchi e profumati: solo con questo ingrediente

Per degli asciugamani bianchi e profumati dovreste seguire dei semplici accorgimenti. Un rimedio naturale ed efficace vi farà rimanere sbalorditi dal risultato. Dimenticatevi di tutti quei prodotti chimici che comprate al supermercato, perché vi basteranno dei semplici ingredienti, come l’aceto e il bicarbonato di sodio.

Questi due elementi hanno proprietà anti-batteriche ed elimineranno ogni tipo di cattivo odore. Il procedimento è molto semplice, per il primo lavaggio versate una tazza d’acqua con un po’ d’aceto bianco, in un secondo lavaggio aggiungete il bicarbonato.

In questa maniera eliminerete ogni tipo di cattivi odori. Ma in realtà, ci sono anche altri tipi di metodi semplici e naturali. Vi ricordiamo che è sempre meglio utilizzare sempre elementi che non siano nocivi per l’ambiente. Ecco qualche altro rimedio per rendere i vostri asciugamani bianchi, puliti e profumatissimi.

Altri rimedi naturali per asciugamani profumati

Per far profumare i vostri asciugamani potreste utilizzare gli oli essenziali come l’olio di tea tree o l’olio essenziale di lavanda, che ha profumerà il vostro bucato. Per una fragranza più fresca e gradevole, c’è l’olio essenziale di limone. Il procedimento è semplicissimo, iniziate ad unire 10 gocce dell’olio essenziale che preferito ad un litro d’acqua e poi aggiungete 10 grammi di sale. Mettete il composto nel cassetto della lavatrice e avviate il lavaggio.

Ma è importante tener conto anche della centrifuga, infatti, per gli asciugamani è consigliabile lavarli a 1200 giri. Ricordatevi sempre di tenere sempre pulita la guarnizione della lavatrice e del filtro, in modo che l’umidità non si accumuli nell’elettrodomestico.

Questi sono tutti gli accorgimenti necessari per avere degli asciugamani profumati e bianchi con questo metodo naturale ed efficace avrete un risultato davvero sorprendente. Ma se questi rimedi non vi sono bastati, potreste versare una manciata di riso, batuffoli di cotone lavanda o petali di rosa dentro un sacchetto di cotone.

Inserite questa piccola vostra creazione all’interno di un cassetto o nel posto dove sono riposti gli asciugamani. Con questi fantastici rimedi naturali i vostri asciugamani avranno una fragranza fresca e gradevole, dite addio per sempre ai cattivi odori, non potrete più farne a meno.