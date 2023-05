Se vuoi un bucato pulito e splendente devi fare questo: ne basta mezzo bicchiere

Chi non desidera avere sempre un bucato pulito, profumato e igienizzato? Basta solo mezzo bicchiere di questo ingrediente.

Avere sempre il bucato pulito è possibile? Chi non vorrebbe avere i propri tessuti igienizzati e profumati. Per questo motivo, spesso e volentieri si ricorre a metodi che richiedono l’uso di sostanze chimiche non adatte a tutti quanti i tessuti e che inquinano. Grazie al metodo africano, si scopre che basta solamente mezzo bicchiere di un ingrediente sempre presente in tutte le cucine.

Il metodo delle nonne per un bucato pulito

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile, da sempre presente in tutte le case. Che sia piccola o grande, questo elettrodomestico consente di avere tutti i panni puliti in poco tempo e strizzati a dovere. I detersivi usati sono tantissimi, ma le nonne insegnano ad usare un ingrediente naturale che aiuta a mantenere il bucato pulito a lungo, igienizzato e anche profumato.

Il classico trucco delle nonne si traduce il aceto di vino bianco.

Una volta che il cestello è pieno di panni da lavare, si deve versare il detersivo tradizionale nella vaschetta. Subito dopo si aggiunge l’aceto di vino bianco al ciclo per il lavaggio. Tutte le sue proprietà entreranno in contatto diretto con i panni sporchi, ottenendo un bucato pulitissimo, bianco e profumato. Ne basta una quantità non superiore al mezzo bicchiere, da aggiungere nella vaschetta dedicata al detersivo. L’effetto è duplice, infatti è usato anche per ridurre l’effetto del calcare negativo che si intacca a tutta la lavatrice.

Se si usa l’aceto non è necessaria la forza dell’ammorbidente, perché questo ingredentiente funge anche da quello.

Mezzo bicchiere di questo ingrediente sul bucato

Per sbiancare i panni e renderli puliti, oltre che profumati, c’è un metodo africano similare a quello delle nonne. Si usa sempre un ingrediente naturale che non è l’olio di oliva. In questo caso si usa il succo di limone maturo.

Un ingrediente sempre presente nelle cucine italiane, con una ricchezza di benefici e proprietà incredibili. Sbianca, igienizza e pulisce a fondo. Anche in questo caso ne basta una mezza tazza direttamente nella vaschetta del detersivo. Il succo andrebbe prima filtrato, così che i pezzetti non vadano a rovinare gli indumenti.

Il risultato finale? Bucato fresco, profumato e pulito a fondo.

Ovviamente, si può anche potenziare l’effetto così da ottenere un bucato più pulito del solito. Si unisce la delicatezza dell’aceto di vino bianco con l’acidità del succo di limone. Due mezze tazze di prodotto, da unire e mescolare insieme sino a quando non si amalgamano completamente.

Versare direttamente nella vaschetta del detersivo e lasciare che le loro proprietà lavorino. Anche in questo caso, il risultato finale è unico nel suo genere. Insomma, un incredibile incontro tra ingredienti naturali.