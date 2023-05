Epstein minacciò Gates di rivelare la relazione con l’amante russa

Il trafficante di minorenni Epstein minacciò Gates che avrebbe rivelato la relazione con l’amante russa, una giocatrice di bridge. A conferma di tali minacce c’è una mail che risale al 2017.

A rivelare questa storia è stato il Wall Street Journal che cita fonti che sono a conoscenza della storia. Al momento non è ancora chiaro se Bill Gates pagò la somma di denaro che Jeffrey Epstein chiese.

Jeffrey Epstein minacciò Bill Gates di rivelare la relazione avuta con Mila Antonova

Il Wall Street Journal ha riportato la notizia che Bill Gates sarebbe stato minacciato da Jeffrey Epstein, il trafficante di minorenni, di rivelare la relazione che Gates aveva avuto con Mila Antonova se non avesse elargito un’enorme quantità di denaro.

Da quanto riportato dal quotidiano finanziario, che riporta i fatti raccontati da chi sarebbe a conoscenza della storia, la relazione tra Bill Gates e Mila Antonova fu segreta, e ebbe inizio circa 20 anni fa.

La donna era una giovane campionessa di bridge quando conobbe Bill Gates e il rapporto tra i due nacque proprio “grazie” al bridge, i due iniziarono a giocare insieme.

Jeffrey Epstein venne a conoscenza della storia tra i due dopo che conobbe Mila Antonova. L’uomo era un miliardario newyorkese che nel 2019 fu arrestato per traffico di minorenni, e morì suicida in carcere nell’estate di quell’anno.

Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe chiesto a Bill Gates un miliardo americano attraverso una mail inviata nel 2017, a seguito del rifiuto di Gates a prendere parte alla raccolta fondi che Jeffrey Epstein aveva organizzato.

L’incontro tra Mila Antonova e Bill Gates avvenne esattamente nel 2010, i due iniziarono a giocare a bridge insieme.

In un video che la Antonova aveva pubblicato all’epoca, su YouTube, aveva raccontato che si era ritrovata a disputare una partita con il co-fondatore di Mircrosoft, che è un grande appassionato del gioco.

La donna aveva commentato l’incontro dicendo che non lo aveva battuto ma che aveva cercato di tirargli un calcio con la gamba.

Antonova tempo dopo quel video aveva deciso di voler creare un tutorial online per insegnare a giocare a bridge e per questo si era impegnata a raccogliere fondi per realizzare il suo progetto.

Grazie a Boris Nikolic, un amico stretto di Bill Gates, conobbe Jeffrey Epstein, che la presentò all’uomo perché l’aiutasse nella sua raccolta di fondi. L’incontro tra i due avvenne nella casa di Epstein a New York che si trova vicino a Central Park.

In quell’occasione Mila chiese mezzo milione di dollari, l’uomo però si rifiutò di sostenere il suo progetto e le negò la somma di denaro.

Nonostante questo i due rimasero in contatto e entrarono in confidenza al punto che la donna l’anno seguente si trasferì nella sua abitazione a New York.

Epstein si convince a dare ad Antonova il denaro necessario affinché potesse pagare la retta di una scuola esclusiva di informatica.

Sempre in questo periodo Epstein si impegnò in un’altra racconta fondi che era per Jp Morgan e aveva come obiettivo quello di raggiungere 100 milioni di dollari.

Per l’uomo quest’occasione era un modo non solo per guadagnare ma anche per riscattare il suo nome a seguito della sua condanna per traffico sessuale di minorenni.

Le minacce a Bill Gates

Fu in questa occasione che chiese a Bill Gates di prendere parte alla raccolta fondi con richieste molto pressanti, ma Gates rifiutò di partecipare. E allora nel 2017 Epstein inviò una mail molto diversa nei toni.

In quest’ultima mail l’uomo affermava di essere a conoscenza della relazione segreta che c’era stata tra Gates e Antonova, e chiedeva la restituzione dei soldi che lui aveva stanziato perché Antonova potesse frequentare la scuola di informatica.

Ad oggi non si sa ancora se Gates rimborsò Epstein del denaro richiesto. Nel 2019 però Epstein fu nuovamente accusato di traffico sessuale di minorenni, sebbene l’uomo respinse tutte le accuse fu comunque incriminato.

Pochi mesi più tardi dalla sua incriminazione fu trovato morto nella sua cella e il caso fu archiviato come suicidio. Due anni dopo l’avvenimento Bill Gates divorziò da sua moglie Melina dopo 30 anni di matrimonio.