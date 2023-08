Se trovi questo segnale, allora il tuo letto è pieno di cimici: controlla in fretta

Al vostro risveglio notate dei puntini rossi sulla pelle e non sapete cosa possa essere? Potrebbero essere le cimici del letto.

Al solo pensiero di avere qualcosa che cammina sul letto mentre dormiamo fa inorridire, ma è importante riconoscere se il materasso è invaso dalle cimici in quanto questi esseri molto piccoli potrebbero arrecare molti danni. Attenzione però, non hanno nulla a che vedere con le classiche cimici che compaiono in autunno e in primavera. Ma di cosa stiamo parlando?

Cimici del letto, ecco cosa accade se vengo morso

Una persona può essere malata del pulito e può pulire giorno e notte, ma esistono degli insetti difficili da individuare e che prendono facilmente residenza in casa nostra. Alcuni di essi non ci rovinano solo la giornata, ma addirittura la nottata ed è il caso delle cimici del materasso.

Questi esseri hanno bisogno del sangue per potersi nutrire e a loro non importa se il sangue è di un umano o di un animale. L’importante è per loro trovare una zona fertile in cui poter proliferare. E questo, anche se l’idea ci disgusta, capita molto spesso in casa. La cosa più grave è che molti di questi insetti sono persino invisibili e non li individuiamo con facilità. Ma non solo. Rischiamo di trovarci invasi in brevissimo tempo.

Per questo motivo è molto importante capire e interpretare i giusti segnali in modo tale da intervenire in modo tempestivo. Oltretutto, il morso di un insetto come la cimice del materasso non è un morso da sottovalutare. Per fortuna possiamo stare tranquilli se ci hanno morsi in quanto non trasmettono malattie come le zanzare o le zecche.

Quello che accade è che essendo colonie composte da moltissimi membri, il nostro corpo sarà invaso da numerosissimi morsi. Inoltre, dopo aver morso le cimici se ne vanno, ma sul nostro corpo potranno sorgere diversi problemi. Il primo fra tutti è il prurito e grattando si provocano delle infiammazioni, irritazioni, orticaria, infezioni secondarie e allergie.

Il morso di questi insetti è facile da riconoscere perché si tratta di un punto rosso, generalmente costituito da un altro punto al centro molto più scuro. Infine, non è mai un solo morso. Infatti, si dice che le cimici formino un vero e proprio disegno con il loro morso e le zone maggiormente bersagliate sono il collo, il viso, le braccia, le gambe e la schiena.

Come posso accorgermi della presenza delle cimici nel letto?

Come abbiamo visto, i morsi della cimice creano non pochi disagi alla persona ed è per questo che è molto importante saper riconoscere la presenza di questi insetti in casa nostra. Infatti, prima si riesce a debellare il problema e meglio sarà per tutti. Prima di tutto è bene controllare sempre che il nostro corpo non abbia delle punture e qualora ci fossero bisogna capire se si tratta di punture di cimici o di altri insetti.

Uno dei tanti segnali ben visibili sono le micro macchioline di sangue sul letto e individuarle non sarà semplice sia per la loro dimensione, ma anche perché se si utilizzano delle lenzuola scure sarà quasi impossibile. Un secondo metodo infallibile è utilizzare una lente di ingrandimento per controllare tutto il letto.

Le cimici hanno un corpo minuscolo e di forma ovale e sono lunghe circa 5 millimetri. Il loro colore è tendente al marrone con sfumature di rosso nero. Non solo saranno sole, ma è possibile individuare anche le loro uova che si presentano di colore bianco e ovali. Un altro segnale, ancora più strano, è l’odore dolciastro che si sentirà tra le lenzuola. Attenzione, questi insetti non si limitano al letto e materasso, ma è importante controllare anche federe, cuscini e cassetti vicini.

Come prevenire le cimici del letto?

Detto tutto ciò ci si chiede se esiste un metodo per prevenire la proliferazione delle cimici del letto. Il primo passo è sicuramente quello di mantenere una buona e corretta pulizia della casa in generale. Il secondo punto è quello di lavare lenzuola e tendaggi in modo frequente e a temperature abbastanza elevate (60 gradi).

Sarebbe buona abitudine aggiungere l’uso di prodotti disinfettati. Per quanto concerne pavimenti e tappeti è buona cosa passare spesso l’aspirapolvere ed utilizzare i giusti prodotti. Se possibile, ogni tanto il vaporetto.