Zanzare, se non ti lasciano in pace sbarazzatene con questo forte odore: spariscono

Questo forte odore tiene lontane le zanzare e ti permette di goderti l’estate. Ecco quali sono gli ingredienti naturali da usare.

Le zanzare in estate possono essere davvero un incubo. Il loro ronzio fastidioso, per non parlare delle punture gonfie e pruriginose, possono essere dei bei grattacapi, soprattutto nelle notti d’estate. Per sbarazzarci delle zanzare siamo costretti ad usare solo prodotti chimici? Certo che no! Esistono diversi rimedi naturali ancora più efficaci, e che soprattutto non danneggiano la nostra salute. Uno di questi è il forte odore dell’olio essenziale di lavanda.

Olio essenziale di lavanda: un forte odore efficace nella lotta alle zanzare

L’olio essenziale di lavanda funziona in modo efficace nel tenere lontane le zanzare soprattutto perché è particolarmente ricco di linalolo e acetato di linalile. Il linalolo, in particolare, è una sostanza naturale tipica degli oli essenziali di alcune piante, e caratterizzata da un odore floreale forte, quasi pungente.

Ed è proprio questo forte aroma a tenere lontane le zanzare, come hanno dimostrato diversi studi scientifici. Addirittura, alcune aziende operanti nel settore della nanotecnologia starebbero studiando dei metodi per creare delle micro capsule di olio essenziale di lavanda da incorporare nei tessuti per creare delle stoffe repellenti per le zanzare, che funzionano rilasciando oli essenziali in modo graduale e controllato.

In ogni caso, generalmente l’olio essenziale di lavanda è utilizzato in abbinamento ad altri olii essenziali che hanno la stessa proprietà, quella di tenere lontane le zanzare. Tra questi, troviamo l’olio essenziale di limone ed eucalipto, l’olio di geranio e rosa, e l’olio essenziale di Citronella di Java.

Alcuni soggetti in condizioni particolarmente delicate, come le donne in gravidanza o i neonati, non possono entrare in contatto con una sostanza così concentrata come l’olio essenziale di lavanda. In sostituzione, possono utilizzare un idrolato di lavanda vera, e utilizzarlo da solo o in combinazione con altri idrolati, spruzzandoli sui tessuti.

Come utilizzare l’olio di lavanda contro le zanzare

L’olio essenziale di lavanda è un prodotto altamente versatile, che si presta a svariati impieghi diversi, ma con lo stesso fine: tenere lontane le zanzare. Ad esempio, possiamo utilizzarlo come unico ingrediente in radiodiffusione, in ambienti come il soggiorno o la camera da letto.

In questo caso, è bene rispettare i tempi massimi stabiliti per la diffusione a seconda dell’età dei soggetti coinvolti. Gli adulti possono esporvisi fino a 15 minuti ogni ora, mentre i bambini al di sopra dei 6 anni solo 5 minuti ogni ora.

Nel caso di bimbi sotto i 6 anni, la diffusione dell’olio essenziale di lavanda può essere attivata per 5 minuti all’ora, ma solo se il bambino non è presente nella stanza in questione. Per quanto riguarda, invece, le quantità da utilizzare, possiamo basarci sulle istruzioni indicate sulla confezione del diffusore.

In secondo luogo, se desideriamo utilizzare l’olio di lavanda in combinazione con altri oli che sono ottimi repellenti per le zanzare, possiamo utilizzarlo a patto che chi vi si espone abbia almeno 6 anni. Per farlo, mescoliamo 60 gocce di olio di citronella di Java, 60 gocce di Combava, 20 gocce di geranio rosa e altre 20 gocce di olio essenziale di lavanda.

A questo punto, non resta che versare questo mix di olii essenziali nel nostro diffusore e diffonderlo ogni 30 minuti. Come abbiamo anticipato, le donne in gravidanza non possono utilizzare questo rimedio, e lo stesso dicasi per soggetti asmatici o epilettici. In ogni caso, è sempre bene rivolgersi prima al proprio medico.

Se riceviamo il via libera per utilizzare l’olio essenziale di lavanda, il gioco è fatto: abbiamo trovato il nostro rimedio contro le zanzare!