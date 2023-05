Se ti fai trovare senza questo importante foglio alla guida rischi €700 di multa

Senza questo foglio alla guida si rischia una multa di ben 700 euro: è molto importante e nessuno se lo dovrebbe mai dimenticare.

Il Codice della Strada parla chiaro, infatti sono molti gli aspetti da considerare, nel momento in cui manca uno dei fogli alla guida tra i più importanti tra quelli richiesti. Se ad un blocco da parte degli agenti non si mostra questo documento, potrebbe scattare una multa sino a 700 euro. Ma in cosa consiste questo foglio e perché si potrebbe incorrere in una multa salata? Facciamo chiarezza.

Foglio alla guida mancante: quando si rischia una multa?

Circolare con un mezzo senza la documentazione richiesta non è legale e non è allettante. Soprattutto perché nella maggior parte delle volte, ai posti di blocco gli agenti richiedono proprio un certo tipo di documento. Se questo foglio alla guida non viene presentato, allora si procederà con un verbale e anche con l’applicazione di una multa considerando la gravità della situazione.

Sono documenti importanti per la sicurezza durante la guida. La mancanza di anche solo uno di questi documenti comporta un controllo da parte delle Forze dell’Ordine e un iter poco piacevole. Ovviamente, può accadere di scordare il libretto dell’auto oppure la patente, ma è comunque risolvibile in poco tempo. C’è un documento di cui spesso e volentieri si sottovaluta la sua importanza, ovvero la revisione.

La revisione è obbligatoria, circolare liberamente senza il visto della Motorizzazione potrebbe comportare una serie di sanzioni e anche azioni per nulla piacevoli. Da una parte il mezzo non è stato revisionato e controllando, quindi potrebbe potenzialmente essere pericoloso per chi guida e non solo. Dall’altra parte si è andati contro quelli che sono i principi del Codice della Strada e le normative in essere.

Le sanzioni per la mancata revisione

Quali sono le sanzioni previste dal Codice della Strada in merito? Se durante il posto di blocco o un controllo di routine, si scopre che non si ha la revisione in regola si potrà ottenere una multa dai 169 ai 680 euro. Se l’infrazione viene ripetuta per ben due volte, si arriva ad una sanzione raddoppiata. Non solo, si procede anche al fermo amministrativo sino a quando non verrà pagata la revisione. Ovviamente il mezzo dovrà superare il controllo. Il fermo del veicolo comporta una sanzione che parte da 1900 euro per arrivare sino a 7.000 euro.

Ci sono anche dei casi in cui il soggetto porta il mezzo alla revisione, ma questo non supera i controlli tecnici da parte degli esperti. Le opzioni a disposizione non sono moltissime, infatti si può provare a ripetere la revisione entro 30 giorni – oppure il meccanico potrebbe valutare la situazione concedendo l’autorizzazione a circolare ugualmente (dopo un accurato controllo). Questo significa che il documento è importantissimo, per la sicurezza alla guida del mezzo.