Kilicdaroglu ha incolpato Mosca per il ritiro di Ince dalle elezioni in Turchia

Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito Popolare Repubblicano turco e principale candidato sfidante di Recep Tayyip Erdogan alle elezioni presidenziali, ha accusato la Russia di aver trasmesso un video falso e diffamatorio, riferendosi al candidato Ince che ha deciso di ritirare la sua candidatura. Un clima davvero teso sta spopolando in questa fase finale della campagna elettorale che porterà all’elezione del nuovo presidente della Turchia.

Kilicdaroglu ha dichiarato di avere un “certo documento” per sostenere la sua affermazione e ha condannato l’interferenza di un altro paese negli affari interni della Turchia, sia durante le elezioni che in qualsiasi altro momento, riferendosi alla Russia. Ha definito “del tutto inaccettabile” la volontà di interferire nelle elezioni turche a vantaggio di un partito politico.

La Russia ha negato qualsiasi interferenza nelle elezioni turche e si è distaccata dal fatto di aver trasmesso il video dell’altro candidato Ince, smentendo la questione categoricamente.

Le accuse di Ince e Kilicdaroglu contro Mosca

Il candidato turco Moharram Ince si è ritirato dalle elezioni dopo la diffusione di un video che lo mostrava in attività sessuali. Il politico era stato il candidato del Partito Repubblicano Popolare contro Erdogan cinque anni fa, ma aveva perso nonostante abbia ottenuto un significativo numero di voti. Anche se le previsioni dei sondaggi non davano a Ince alcuna possibilità di vincere questa volta, a causa della vicinanza dei voti tra Erdogan e Kilicdaroglu, la sua partecipazione alle elezioni poteva essere decisiva nonostante non avesse una reale alleanza.

Ince ha affermato che il video è stato creato utilizzando un video trovato su un sito a luci rosse israeliano e tecniche di “deep fake” e ha negato categoricamente che il video fosse vero. Il leader dell’opposizione Kilicdaroglu ha ribadito che il video era un falso e ha accusato la Russia di essere coinvolta nella sua diffusione.

La tecnologia del deepfake si riferisce alla manipolazione di immagini esistenti utilizzando l’intelligenza artificiale e altri strumenti digitali, che rende difficile o impossibile per lo spettatore determinare l’autenticità dell’immagine o del video in questione.

Giovedì il leader dell’opposizione turca Kilicdaroglu ha accusato Mosca di essere dietro alla diffusione di un video deepfake che ha causato il ritiro di un candidato alle elezioni. Kilicdaroglu ha minacciato la Russia dicendo: “Se vuoi continuare la nostra relazione amichevole dopo il 15 maggio, togli le mani dal capo del governo turco“.

Inoltre ha dichiarato che l’appartenenza della Turchia alla NATO, definendola un’organizzazione per la difesa della democrazia rimarrà tale, ma verrà prestata maggiore attenzione alle raccomandazioni dei funzionari del Ministero degli Affari Esteri del Paese.

Le relazioni con la NATO sono state tese negli ultimi anni, soprattutto a causa della vicinanza di Erdogan alle posizioni della Russia, che è stata in alcuni casi criticata dagli alleati.

Ma nonistante ciò il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha respinto le accuse di Kilicdaroglu, affermando che Mosca considera le sue strette relazioni bilaterali con la Turchia “molto preziose” e ha sottolineato che chiunque abbia fornito a tali informazioni è un bugiardo.

Peskov ha negato qualsiasi interferenza nella campagna elettorale turca, dichiarando che la Russia considera le sue relazioni bilaterali con la Turchia “molto preziose“. Ha anche lodato la posizione della nazione definendola come “molto responsabile, indipendente e ponderata” riguardo a una serie di questioni regionali e globali.

Il portavoce del Cremlino ha ribadito che la Russia rispetta la sovranità e l’indipendenza della Turchia e non interferisce negli affari interni del paese.

La campagna elettorale turca è stata segnata da violenza e scontri

La campagna elettorale per le elezioni turche, previste questo fine settimana, è stata caratterizzata da un’ondata di violenza in tutto il Paese. Sono stati segnalati lanci di pietre, attacchi fisici ai lavoratori elettorali e uomini armati che hanno sparato agli uffici dei partiti politici nelle ultime settimane, mentre la Turchia si avvicina a una votazione molto combattuta, in cui il presidente Erdogan cerca di estendere il suo ventennale governo.

La retorica politica utilizzata durante i comizi elettorali turchi potrebbe aumentare il rischio di violenze. Il capo del Partito del movimento nazionalista DevletBahceli che sostiene il governo turco, ha recentemente denunciato l’opposizione come “traditori che riceveranno ergastoli aggravati o proiettili in corpo”.

Questo accade in un contesto politico altamente polarizzato come quello della Turchia, dove affermazioni e le contro-affermazioni confuse rendono difficile identificare la verità sui vari incidenti.

Ad esempio Savci Sayan, candidato parlamentare del Partito per la giustizia e lo sviluppo di Erdogan AK Party a Izmir, nella Turchia occidentale, ha riferito che il suo autobus elettorale è stato attaccato lunedì notte dai sostenitori dell’opposizione.

Sayan ha riferito che l’autobus elettorale è stato attaccato dai sostenitori dell’opposizione, sostenendo, inoltre, che i finestrini dell’autobus sono stati rotti e uno dei suoi consiglieri ha subito una ferita alla testa, quando l’autobus è passato davanti a un caffè che esponeva manifesti a sostegno del Partito popolare repubblicano CHP, che gode di un forte sostegno a Izmir.

Il politico ha denunciato l’attacco, descrivendolo come un’offesa a lui e al presidente Erdogan. Ha sottolineato che gli attaccanti hanno insultato lui e il presidente, e che hanno rotto il finestrino del loro autobus. Ha inoltre precisato che il suo consigliere è stato salvato solo grazie all’intervento degli amici e della polizia.

Sevda Erdan Kilic, parlamentare del CHP per Izmir, ha invece sostenuto che è stato Sayan e il suo gruppo di circa 30 sostenitori ad attaccare il caffè.

Ma Sayan ha contestato questa affermazione, sostenendo che il suo gruppo non avrebbe mai attaccato qualcuno durante la campagna elettorale, e che nonostante le provocazioni, hanno sempre cercato di mantenere la pace e la sicurezza della Turchia.

L’incidente più grave durante la campagna elettorale si è verificato domenica a Erzurum, una città orientale che ha sostenuto il Partito AK nelle recenti votazioni. Durante un comizio elettorale Ekrem Imamoglu, del CHP, si è rivolto alla folla dal tetto del suo autobus elettorale.

Durante l’evento la folla è stata investita da un’auto che è entrata nella zona riservata al comizio elettorale, causando la morte di una persona e il ferimento di altre dieci. Secondo i resoconti l’autista dell’auto ha affermato di non aver visto la folla a causa del sole accecante.

Durante il comizio elettorale Imamoglu, sindaco di Istanbul e uno dei vicepresidenti dell’opposizione in caso di vittoria, è stato colpito da sassi da dietro l’autobus. Un video del momento mostrava la sua squadra che alzava degli ombrelli per proteggerlo dagli oggetti lanciati prima che venisse portato via. L’attacco ha suscitato preoccupazione per la sicurezza dei politici durante la campagna elettorale in Turchia.

Diciassette persone hanno avuto bisogno di cure mediche dopo l’incidente a Erzurum e l’opposizione ha criticato la mancanza di intervento da parte della polizia durante l’attacco. Circa due dozzine di sospetti sono stati arrestati in seguito, ma sono stati rilasciati in attesa di ulteriori indagini.

Sebbene non siano stati riportati attacchi mortali durante la campagna elettorale, l’uso di armi da fuoco è comunque motivo di preoccupazione in Turchia, dove il possesso di armi, sia legalmente che illegalmente, è relativamente diffuso. Il mese scorso, un uomo ha aperto il fuoco contro un ufficio del partito AK a Cukurova, nella provincia meridionale di Adana, utilizzando un fucile automatico.

Fortunatamente l’edificio era vuoto in quanto era stato sgomberato a causa dei terremoti avvenuti a febbraio. Ci sono stati attacchi simili contro gli uffici della maggior parte dei partiti politici in tutto il paese.

I timori di violenza politica sono molto reali in Turchia, dove molti ricordano la fine degli anni ’70, quando migliaia di persone furono uccise da bande politiche. Questo periodo di violenza politica fu sospeso solo dopo un colpo di stato militare nel 1980, ma poi riemerse quando il Partito dei lavoratori del Kurdistan PKK ha lanciato la sua campagna armata contro lo stato turco nel 1984. Il conflitto ha causato la morte di quasi 40.000 persone, per lo più civili.

In vista delle elezioni del giugno 2015, un attentato alla manifestazione del Partito Democratico del Popolo HDPfilo-curdo a Diyarbakir, ha causato almeno quattro morti e centinaia di feriti. Questo incidente ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulla sicurezza durante le elezioni in Turchia, e ha evidenziato la fragilità della situazione politica del paese.

Tre anni fa Kilicdaroglu, principale candidato dell’opposizione contro Erdogan alle elezioni attuali, è stato aggredito da una folla durante il funerale di un soldato nella provincia di Ankara. È stato colpito e ha dovuto cercare rifugio in una casa vicina mentre la folla gridava: “Bruciali, uccidili”.

Anche Erdogan ha rischiato di essere ucciso durante il tentativo di colpo di stato del 2016, che ha causato la morte di più di 280 persone quando i commando hanno preso d’assalto l’hotel in cui si trovava durante le vacanze nel sud della Turchia. Questo evento ha segnato una svolta nella storia politica turca e ha generato una forte repressione politica e alla detenzione di migliaia di persone sospettate di essere coinvolte nella ribellione militare.

Deniz Poyraz, donna curda di 38 anni, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Izmir durante la campagna elettorale del 2021, quando un uomo armato con presunte simpatie ultranazionaliste ha attaccato l’ufficio dell’HDP.

La violenza durante le elezioni si è verificata anche al di fuori della Turchia. Circa 1,8 milioni di turchi che vivono all’estero hanno votato nelle due settimane precedenti al giorno delle elezioni.

In Francia, ci sono stati scontri tra elettori rivali in un seggio elettorale a Marsiglia, con la polizia che ha utilizzato gas lacrimogeni per sedare la situazione. Quattro persone sono state ricoverate in ospedale a seguito degli scontri. Nel frattempo, la polizia antisommossa olandese è stata chiamata a intervenire in una rissa che è avvenuta in una sala di votazione olandese, ma non ci sono state vittime riportate.

In mezzo ai timori di ulteriori violenze Kilicdaroglu, leader del CHP e candidato per un’alleanza di opposizione a sei partiti, ha esortato i suoi sostenitori a rimanere a casa in caso di vittoria.

In un’intervista TV, la scorsa settimana, Kilicdaroglu ha affermato: “Quando vinceremo la notte delle elezioni, nessuno dovrebbe scendere in piazza. Tutti dovrebbero restare a casa… Alcune persone potrebbero venire a provocare. Sconosciuti armati potrebbero scendere in piazza. Dobbiamo creare un ambiente che non lo permetta“. La sua dichiarazione riflette la preoccupazione per la sicurezza dei sostenitori dell’opposizione e sottolinea la necessità di mantenere la calma e prevenire la violenza durante il processo elettorale.