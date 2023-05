Se sei in difficoltà se ne fregano: ecco i segni più indifferenti dello zodiaco

I segni menefreghisti non guardano in faccia nessuno e non si voltano indietro. meglio non averli come alleati nella vita di tutti i giorni.

Ci sono dei segni buoni, lunatici, che pensano solo ai soldi e poi quelli sulla quale si può sempre contare. Poi ci sono i segni menefreghisti dello zodiaco e non sono pochi. Il loro egoismo è così tanto da non voltarsi indietro, cercando le persone solo quando necessitano loro di un aiuto. Ma nel momento in cui sono le altre persone in difficoltà voltano le spalle e continuano a farsi la loro vita. È meglio non averli come amici.

Quali sono i segni menefreghisti dello zodiaco

I segni menefreghisti dello zodiaco non scendono a compromessi. Possono sembrare buoni in qualche modo, ma stanno solo facendo i loro affari senza guardare in faccia nessuno. Hanno imparato a non essere amici o confidenti, a continuare per la propria strada e non tendere la mano.

Ma attenzione, se sono loro ad essere in difficoltà chiedono aiuto in ogni modo sino a quando non lo ottengono.

Bilancia

Il segno della bilancia è certamente gentile, pacato e ha sempre una parola giusta al momento giusto. Ma nel momento in cui qualcuno è in difficoltà fa un passo indietro. La sua incapacità di fermarsi è nota a tutti quanti, infatti spesso e volentieri si dileguano al momento del bisogno.

Mai fare affidamento a questi segni, perché in ogni caso è bene cavarsela da soli.

Acquario

Un segno menefreghista di natura. In realtà l’Acquario segue la sua strada quando nasce e non vuole assolutamente che nessuno metta in mezzo degli ostacoli. Il problema di fondo è che sono anche inaffidabili, seppur non fatto con cattiveria. Per questo motivo è meglio non averlo come amico o come alleato, proprio perché non sarà mai in grado di tendere una mano.

Sagittario

È un segno molto particolare, che non vuole essere disturbato mentre si inventa la sua nuova vita. Si annoia facilmente e le persone in difficoltà gli fanno perdere tempo.

In realtà è un segno buono e altruista, ma non sopporta che gli altri si approfittino di lui per raggiungere uno scopo. Nel tempo chi appartiene a questo segno impara a non lasciarsi travolgere dalle difficoltà degli altri e non si volta indietro.

Scorpione

Il segno zodiacale che non si lascia mai trascinare, se non per un piacere personale o se ha bisogno di qualcosa.

Non vuole mai che le persone chiedano o si affidino a lui, perché tanto non avrebbe nulla da dire o da fare. Questo è un segno che non guarda mai in faccia nessuno, anche il suo migliore amico.

Capricorno

È il Re dei menefreghisti, infatti questo segno spesso e volentieri non guarda in faccia nessuno per raggiungere i propri obiettivi. Chi è in difficoltà deve salvarsi da solo, questo è il pensiero di questo segno, pronto a prendere in mano una situazione solo nel momento in cui anche lui ne è coinvolto.