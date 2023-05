Se possiedi ancora questo paio di scarpe sei fortunato: oggi valgono 3000 mila euro

Se possiedi ancora questo paio di scarpe sei fortunato. Non immagini quanto possano fruttarti: oggi valgono ben 3000 mila euro!

Non solo le monete ma anche le scarpe possono diventare oggetti preziosi. Sai questo paio di scarpe quanto può valere? Ben 3000 mila euro! Controlla nella tua scarpiera se ce le hai.

Quando le scarpe valgono una fortuna

Ci sono alcune passioni o hobby che possono fruttare guadagni interessanti. I numismatici, ovvero gli appassionati di monete, per esempio, hanno collezioni che possono valere migliaia e migliaia di euro.

Stesso discorso per chi invece va alla ricerca del francobollo più raro e particolare: chi colleziona non bada a spese perché sa che ciò che entra a far parte del proprio bottino diventa ancora più prezioso e di valore al momento della vendita.

Ma non si collezionano solo monete e francobolli. C’è anche un accessorio che se tenuto in ottime condizioni può valere oro. Stiamo parlando delle scarpe.

Ti sembra una passione strana? Eppure ci sono davvero tante persone che acquistano scarpe non per indossarle ma solo per collezionarle e poi rivenderle in attesa del compratore perfetto.

Certamente non parliamo di semplici paia di scarpe ma piuttosto di quelle che già hanno un prezzo di acquisto alto. C’è in particolare un modello che vale davvero una fortuna: ben 3000 mila euro! Curioso di scoprire se proprio tu potresti essere il possessore fortunato? Inizia allora ad aprire la tua scarpiera!

Se possiedi ancora questo paio di scarpe sei fortunato: valgono oro

Abbiamo detto che le collezioni private non riguardano solo e necessariamente oggetti storici o particolari come francobolli e monete. Esistono persone che collezionano tutt’altro, come per esempio le scarpe.

Oggi vogliamo parlarti in particolare di un modello che se posseduto ancora, può valere una fortuna. Il suo valore oggi è stimato a 3000 mila euro. Ma qual è il modello a cui facciamo riferimento? Scopri se anche tu puoi guadagnare un piccolo tesoro dalla vendita di queste scarpe.

Il modello che può fruttarti 3000 mila euro è questo: Nike Air Jordan 1 x OFF-WHITE. Parliamo di scarpe prodotte nel 2017 e che, al momento della loro uscita sul mercato, costavano poco più di 200 euro.

Pochi i fortunati possessori di questi modelli. 6 anni fa queste scarpe erano ai piedi di attori famosi (italiani e non), influencer di successo e blogger conosciuti. Oggi sono praticamente introvabili e proprio per questa ragione il loro valore è diventato così alto.

Se poi ce le hai nella colorazione azzurra, il prezzo può aumentare ancora di più. Ovviamente per rivenderle a cifre così alte devono essere non in ottime ma in perfette condizioni.

Insomma, se possiedi ancora questo paio di scarpe sei fortunato. Eppure, ti diciamo che le sneakers che ti abbiamo appena menzionato non sono le più costose sul mercato dei collezionisti.

C’è un altro modello che vale ancora di più. Stiamo parlando delle scarpe Air Jordan 1 Retro High Off-White NRG. Prodotte nel 2018 e vendute a 190 dollari, oggi valgono quasi 5000 mila euro! Sono ancora più rare e introvabili delle Nike Air Jordan 1 x OFF-WHITE.

Ci sono poi altri modelli che se venduti oggi valgono un po’ meno rispetto alle Nike Air Jordan ma che comunque potrebbero farti guadagnare un po’ di soldi. Per esempio le Balenciaga Track di colore però nero, sono rivendute a 1200 euro.

Come puoi notare, anche delle semplici scarpe possono diventare una forma di guadagno. Ci sono persone che grazie alla rivendita delle scarpe hanno messo in piedi un vero e proprio business. C’è chi attende con ansia le collaborazioni della Nike con altre case, consapevole che la maggior parte di questi modelli acquisiranno valore importante a distanza di qualche anno.

Ci sono poi quelli che acquistano le scarpe sopra menzionate con l’intento di guadagnarci ancora di più vendendole online a prezzi esorbitanti. E c’è chi l’acquisto folle lo fa per davvero: tutto pur di accaparrarsi quel modello che proprio non può mancare nella propria scarpiera.

Presta però solo attenzione a un dettaglio: assicurati che non si tratti di falsi o imitazioni! Il mercato del web e non solo, pullula di persone senza scrupoli pronte a imbrogliare il prossimo.

Riconoscere le scarpe false da quelle vere non è complicatissimo. C’è sempre un’etichetta di riferimento che riporta il nome dell’azienda produttrice e in molti casi anche dei codici numerici identificativi.

Informati e studia bene i modelli prima dell’acquisto da estranei, soprattutto se le scarpe sono vendute sul web. La truffa potrebbe essere dietro l’angolo e potresti ritrovarti con scarpe che valgono poco più di una trentina di euro.