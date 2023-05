L’Inter ha vinto l’andata delle semifinali di Champions League nel derby contro il Milan grazie alle reti, nei primi undici minuti di gioco, di Edin Dzeko e di Henrikh Mkhitaryan. Il ritorno, fra una settimana, anzi meno, saranno i nerazzurri a ospitare i cugini campioni d’Italia, che forse ritroveranno Rafael Leao, che non è riuscito a esserci oggi.

Un sogno. Un incubo. Un derby. Di Milano. di Champions League. Delle semifinali della coppa dalle grandi orecchie. Vent’anni dopo l’ultima volta. Una rivincita, l’ennesima, tra due squadre che rappresentano due diversi modi di essere, ma all’interno della stessa città, come se quello che sono io non puoi essere tu e viceversa. Perché se anche quella volta era stato il Milan ad avere la meglio (e poi aveva battuto anche la Juventus), e anche due anni dopo, ma ai quarti, l’Inter, nel tempo, ha servito la vendetta su un piatto freddo, freddissimo, portando a casa anche un triplete che nessuno in Italia, e poche in Europa sono riuscite a fare.

E quindi è anche storia, questo Euro-derby. Questa stracittadina giocata in uno degli stadi più belli, più spettacolari del mondo, che si vuole anche abbandonare, quella Scala del calcio, quel Giuseppe Meazza, quel san Siro che oggi è una bolgia per la squadra di Stefano Pioli, che ufficialmente gioca in casa, e quella di Simone Inzaghi, che con i suoi giocherà la prossima settimana, martedì 16 maggio, e che è già sold out, introvabile il biglietto. Lo spettacolo, d’altronde passa anche da là, da quando gli undici rossoneri e gli undici interisti scendono in campo per il riscaldamento, forse prima.

A proposito delle formazioni, rispetto alle sfide dei quarti contro il Napoli, il tecnico dei campioni d’Italia (al momento lo sono ancora loro) ne cambia solo uno. Non è una scelta tecnica, però, è un’esigenza perché quel Rafael Leao che ha trascinato il Milan si è dovuto fermare nei primi minuti della partita contro la Lazio di sabato, una piuttosto importante per la stagione dei rossoneri, che loro hanno vinto con merito (e un po’ anche per demerito della squadra di Maurizio Sarri) anche senza il portoghese, in pratica.

Chissà se sarà così anche stavolta, fatto sta che Mike Maignan è un punto saldo che Pioli non tocca più da quando è tornato dall’infortunio, a destra trova spazio anche il capitano, Davide Calabria, mentre sull’altra fascia non può mancare il vicecampione del mondo Theo Hernandez. A guidare la difesa, come nelle grandi occasioni, c’è Simon Kjaer affiancato da Fikayo Tomori. In mediana non potevano mancare Rade Krunic e Sandro Tonali, mentre a occupare la trequarti Brahim Diaz viene spostato dalla parte di Leao e Alexis Saelemaekers che si prenda la fascia destra. Al centro, dietro il solito Olivier Giroud, l’emiliano opta per Ismael Bennacer, e come non potrebbe?

L’Inter, dal canto suo, non cambia nulla rispetto al doppio incontro contro il Benfica, ma ne cambia tre rispetto alla sfida con la Roma dell’ex José Mourinho, l’allenatore che per ultimo ha portato a casa una Champions League con i nerazzurri. I cambi riguardano soprattutto la coppia d’attacco, al posto di Romelu Lukaku, tornato finalmente a segnare e non solo su rigore, e di Joaquin Correa, Inzaghi opta per la coppia delle coppe: Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

In porta c’è sempre André Onana, a comporre la linea a tre l’ex Lazio non rinuncia a Matteo Darmian, adattato da mesi per lo stop di Milan Skriniar, ma perfetto come braccetto di destra della difesa con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Sulle fasce, invece, Federico Dimarco corre sulla sinistra, Denzel Dumfries, sulla destra, a comandare in mediana, non Marcelo Brozovic, come nella Capitale, c’è Hakan Calhanoglu, affiancato dai soliti Henrikh Mkhitaryan, e uno degli eroi di Lisbona: Nicolò Barella.

È tutto pronto, quindi, è tutto apparecchiato per il fischio d’inizio dell’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano. È tutto bello, è un sogno, e un incubo, sarà tutta una storia da raccontare e da tramandare a chi non l’ha vissuto, magari, si spera, quando tornerà a viverlo.

E infatti, è una partita cattiva, questo derby, nelle fase iniziali. Il Milan prova a recitare il copione di sempre, mentre l’Inter cerca di ritagliarsi degli spazi in modo da poter, invece, imporre il proprio gioco. Mentre le curve, soprattutto quella dei rossoneri, cantano e si sentono a gran voce, non arriva neanche un tiro in porta. Il primo arriva all’ottavo minuto, e si trasforma in gol. Novak Djokovic e Andrij Shekchenko, un uomo che di Champions se ne intende, specie per il Diavolo, saranno rabbrividiti sugli spalti, ma, nello stesso momento, dall’altra parte è stata un’apoteosi, perché il gol di Dzeko, nato da un corner che lui stesso si era conquistato tra i fischi, è un capolavoro, oltre a essere davvero pesante. Sul calcio d’angolo battuto da Dimarco, il bosniaco si avventa sul pallone di sinistro e fa lo 0-1.

È una doccia gelata, ma è lunga, ancora, e i rossoneri hanno tutto il tempo per ribaltarla. Ne hanno, però, anche gli uomini di Inzaghi per farne un altro. E in effetti ci mettono esattamente tre minuti per riuscire anche a trovare il raddoppio. A colpire il portiere francese, stavolta, è Mkhitaryan, e il freddo inizia a essere pungente per il Milan. Su una progressione sempre dell’esterno ex Verona, e un cross dello stesso, l’armeno ruba un tempo ai rossoneri con il petto, arriva in area e fa, di nuovo, esplodere una gioia che adesso ha un sapore meno amara.

Anche perché passano altri cinque di minuti, ma è sempre dai piedi dell’Inter che passano le migliori palle gol. Prima serve il palo, interno, a Maignan, per salvarsi da una bomba dalla distanza di Calhanoglu nata da un recupero palla di Lautaro, poco dopo, invece, serve la sua versione migliore per salvarsi su Mkhitaryan, il miracolo avviene anche perché Barella la manda alle stelle.

E piove anche sul bagnato. Perché dopo Leao, deve rinunciare alla partita più importante dell’anno anche Bennacer. Al 18esimo, il centrocampista chiede il cambio per un problema al ginocchio, al suo posto entra Junior Messias. Dopo il doppio shock, per poco non triplo, la squadra di casa decide di reagire, almeno un po’. Ci prova con Brahim al 26esimo, ma lo spagnolo è fuorigioco e si lascia anche cadere in area troppo facilmente per un contatto con Bastoni, facendo nascere anche un alterco, tra i due (che sicuramente rimarrà in campo). Due minuti dopo ci prova Calabria, con un tacco, che si infrange sulla rete esterna.

Chi di tocca non perisce, di tacco non ferisce, e quello con cui Lautaro si smarca e si prende un rigore per fallo di Kjaer, che rischierebbe anche il rosso, dato dall’arbitro, vede levarselo al Var dallo stesso direttore di gara, mentre lo stadio dalla parte rossonera esultava. Lo ha fatto anche quando, sempre il campione del mondo, ci arriva ancora una volta vicino a fare il terzo, d’altronde è solo un pizzico in ritardo, più di lui, però lo è, nell’azione dopo, Dumfries. Il computo dei tiri a dieci minuti dal termine del primo tempo è lo specchio esatto di questa serata: l’Inter è avanti di dieci, e i padroni di casa ne hanno fatto solo uno, neanche il tanto per pareggiare le distanze, o fare capire che così si vuole arrivare a Istanbul per giocarsela magari contro quel Carlo Ancelotti, che è una leggenda del Real Madrid, ma anche del Milan.

Nasce una fase un po’ confusa, in cui la squadra di Inzaghi torna a essere efficace ma non spietata. Efficace prima con Darmian, poi con Acerbi, e poi ancora con Barella su una girata di Giroud. Il Milan ci prova due volte anche prima del duplice fischio, su Saelemaekers recupera l’olandese, poi è Tonali che commette il fallo, ma non viene ammonito. Il primo giallo se lo becca, però, sempre uno dei rossoneri, ed è Krunic, e per proteste per un altro fallo ancora, una gomitata per cui viene ammonito anche l’autore del gol del raddoppio. Succede nel primo dei quattro minuti di recupero concessi da Manzano, poi ci sono flash dei ragazzi di Pioli, ma non sono abbastanza luminosi.

Al rientro dagli spogliatoi, non ci sono sostituzioni, né da una parte, né dall’altra. Non c’è neanche un vero e proprio cambio di passo, come nei minuti finali della prima frazione, anche all’inizio della seconda è il Milan a farsi un po’ più pericoloso, ma manca sempre lo spunto finale, manca soprattutto a Messias che da solo di fronte a Onana spara davvero lontano alla porta del camerunese. Manca anche agli ospiti, si fa per dire, al 52esimo, sull’ex Roma, l’unico ad aver segnato in semifinale della coppa dalle grandi orecchie con due diverse squadre italiane, però, è bravo ancora una volta il francese che stavolta para con i piedi.

All’ora di gioco, Pioli decide di giocarsi due nuove cartucce. Al posto del danese, entra Malick Thiaw, mentre al posto del belga classe 1999, che non si accomoda in panchina molto sereno, c’è Divock Origi. Due minuti dopo, c’è anche la prima sostituzione per Inzaghi, che leva l’autore del secondo raddoppio più veloce di sempre in Champions League, ammonito dicevamo, per mettere l’ex vice campione del mondo con il numero 77.

È un attimo, e il Milan va vicinissimo ad accorciare le distanze, ma Tonali, dal limite dell’area, fa passare la palla sotto un groviglio di gambe, ma lei va a infrangersi nel palo alla destra del portiere nerazzurro, e non c’è neanche nessuna deviazione. Arriva, però, anche il secondo giallo per i rossoneri, e a prenderlo è Tomori. Il piacentino pensa che è il momento giusto per fare dei cambi, ma deve attendere che il pallone esca per inserire Lukaku per Dzeko e Stefan de Vrij per Dimarco. Se la prima è una sostituzione ruolo su ruolo, nella seconda Inzaghi inserisce un centrale, che prende il posto di Darmian, che a sua volta ora va a fare il quinto più avanti. Sui suoi piedi, al 74esimo, potrebbe esserci l’occasione dello 0-3, e dopo una bella iniziativa del belga, appena entrato in campo, al 75esimo un contatto in area tra Krunic e Bastoni, che riceva un pugno sul costato, fa gridare l’Inter al rigore, ma stavolta lo spagnolo non va neanche al Var a rivedere l’azione e rimane nella sua posizione di non assegnare il penalty ai nerazzurri.

È ancora Inzaghi a fare dei cambi, e quindi a spararsi le ultime cartucce. Al posto di un dolorante, per crampi, Calhanoglu, entra Roberto Gagliardini al 78esimo, e si danno il touch anche i due argentini, così che i giochi delle coppie siano di nuovo in equilibrio. Subito dopo uno squillo ancora di Messias, che ora inquadra lo specchio della porta, ma non dà pensieri a Onana, anche Pioli si gioca le ultime due sostituzioni per dare più freschezza alla squadra nel tentativo di dimezzare almeno lo svantaggio. Pierre Kalulu entra per il capitano, mentre Tommaso Pobega prende il posto di Brahim Diaz.

Come era successo in occasioni dei cambi dell’Inter con il Milan che si era fatto pericoloso, la situazione si ribalta ed è Gagliardini che va vicino al colpo che avrebbe colpito e affondato i rossoneri, vicino nel senso di tempi di inserimento, perché la sua è davvero un’occasione sprecata. Lo è, però, anche la punizione che batte poi Theo Hernandez, per un fallo dello stesso subentrato: finisce troppo lontana anche dalla traversa, e non fa venire nemmeno un brivido agli interisti sugli spalti.