“Se n’è andato”, colpo di scena a Buckingham: molla la moglie e i figli per lei | FOTO

Uno dei componenti della casa reale di Buckingham Palace ha deciso di andarsene per una giusta e dolorosa causa. Vediamo cosa è successo.

In questi giorni, ricorrerà l’anniversario di una morte dolorosa per Buckingham Palace e per tutti i suoi sudditi.

Un triste anniversario

Era il 31 agosto del 1997. Una data che a Buckingham, e non solo, ricorderanno tutti. Lady Diana, in compagnia di Dodi Al-Fayed, perse la vita in un incidente stradale sotto il ponte de l’Alma a Parigi. Un incidente di cui, ancora oggi, non se ne conoscono bene le cause effettive.

Oltre al compagno Dodi Al-Fayed morì anche il conducente Henri Paul. Alcune teorie hanno considerato l’incidente un vero e proprio omicidio. Venne avviata un’inchiesta giudiziaria dalla polizia francese che, però, ha respinto le volontà del padre di Dodi che aveva richiesto un approfondimento.

La polizia metropolitana inglese fece un’indagine parallela, quella che venne denominata Paget, al fine di analizzare le cause possibili dell’incidente. Si concluse che le cause fossero riconducibili all’autista il quale aveva fatto uso di alcol e psicofarmaci.

Oggi, però, un membro di Buckingham Palace ha scelto di lasciare moglie e figli per volare a Parigi dove dovrà ripercorrere gli ultimi istanti di vita di Lady Diana.

Harry vola a Parigi mollando moglie e figli per sapere la verità su di lei

Il secondogenito di Lady Diana, Harry, ha scelto di prendere un volo segreto per recarsi nella capitale francese ed approfondire le ultime ore di vita di sua madre. Si è sospettato, infatti, che Diana fosse in dolce attesa e la corona avesse voluto farla fuori perché non avrebbe mai potuto tollerare un bambino di fede mussulmana.

Harry è in procinto di pubblicare un libro verità e sicuramente, il viaggio a Parigi, gli servirà per raccogliere informazioni ulteriori e ricostruire la morte della madre. Questo per lo meno è quello che scrive il The Sun. La rivista ha precisato anche che alcuni ricercatori, assoldati proprio dal duca del Sussex, sarebbero stati a Parigi per reperire prove e fonti giudiziarie.

Le indagini sarebbero state condotte in modo molto discreto per evitare le intromissioni che si sospetta ci siano state da parte di Buckingham Palace.

A cosa il duca del Sussex sia arrivato a capo non si sa ancora. Una cosa è certa: se dovesse trapelare che la Corona c’entra qualcosa con la morte di Diana, il fatto sarebbe uno scandalo unico dal quale non si potrebbe tornare indietro.