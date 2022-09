“Se n’è andata”, tragedia a Buckingham: dopo la regina Carlo perde anche lei

By

Un’altra grave perdita per Re Carlo III dopo la morte della madre Regina Elisabetta II. Buckingham Palace ora non sarà più la stessa.

È un continuo lutto per Re Carlo III e tutta la sua famiglia, considerando che sono passati pochissimi giorni dalla morte della Regina Elisabetta II. Gli inglesi non si sono ancora abituati a non vederla più camminare con i suoi vestiti vitaminici e il sorriso ironico durante gli eventi di famiglia. Ma un’altra tragica perdita ha segnato notevolmente la famiglia reale, che si ritrova anche senza questa donna straordinaria.

Carlo III è pronto a fare il Re?

Ora è tutto nelle mani di Re Carlo III, mentre William inizia a prendere appunti essendo il prossimo in successione. Ha aspettato 74 anni prima di poter indossare la corona e lasciare il segno in questa monarchia inglese, rispettata a amata da tutti quanti.

Molti sono gli inglesi che hanno timore di come Carlo III porterà avanti questo trono, non rendendosi conto che ha potuto prepararsi per tantissimi anni. La madre Elisabetta ha dovuto prendere le redini del Regno da giovanissima e tenere duro senza mai abbassare lo sguardo o farsi cogliere impreparata.

La Regina Elisabetta ha lasciato un terribile vuoto, così come un’altra persona che è mancata a soli pochi giorni dal triste lutto. Carlo III perde anche lei e la famiglia reale è distrutta perchè molto vicina a loro.

Lutto a Buckingham Palace: è morta 10 giorni dopo la Regina

Una bruttissima notizia per tutti i reali britannici e soprattutto Carlo III che deve dire addio ad un’altra persona cara, dopo la madre.

Lady Mary Russell è morta dopo solo 10 giorni dalla Sovrana ed era la sua intima confidente. La Famiglia Reale vuole credere che in qualche modo se ne siano volute andare via insieme, ma è stato comunque un grande shock e un addio inaspettato.

La Russel è morta il 18 settembre all’età di 88 anni. Era la figlia del conte di Haddington e conosceva la sovrana da tantissimi anni. Lady Mary era una delle sei donne giovani autorizzate a stare vicino alla Regina durante la sua incoronazione, indossando un abito d’argento con un diadema e guanti di seta.

Tutti ricordano ancora le sue parole pronunciate durante il giorno che ha cambiato la storia. Lady Mary era fiera di essere stata scelta per essere vicino alla Regina e lo ha sempre ricordato come un momento fantastico.

Il Daily Mail racconta che la Regina Elisabetta II è sempre stata in contatto con tutte e sei le ragazze che erano presenti quel giorno. Lady Mary è la seconda che ha detto addio, la prima è stata Lady Moyra Cambell nel 2020 mentre le altre sono ancora tutte vive e ricordano con grande gioia la Sovrana.